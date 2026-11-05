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Villaggio Pescatori.
06 novembre 2026 alle 00:25

Giorgino in lutto per la morte di Carlo Floris È stato lo storico ideatore della sagra del pesce 

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Il Villaggio Pescatori piange Carlo Floris, anima, cuore e uomo simbolo del piccolo borgo marinaro oltre Sa Scafa, coideatore nonché storico organizzatore della Sagra del Pesce e re incontrastato di “Su Scialandroni”, antico passatempo casteddaio che tentò di rilanciare tra i giovani promuovendo al Villaggio una serie di tornei.

La famiglia

Camionista in pensione, già presidente del Comitato di quartiere, da un anno non stava bene. Si è spento all’alba di ieri a 88 anni, nella sua casa a due passi dal mare, circondato dall’affetto dei familiari, la moglie Anna - sua coetanea, una vita insieme - e i sei figli, tre maschie e tre femmine. L’ultimo saluto oggi alle 15 nella chiesetta di Nostra Signora di Fatima.

Il ricordo

Inconsolabile l’amico di sempre Nino Pusceddu, 87 anni, pescatore. «Siamo cresciuti insieme, una persona magnifica. Era più di un fratello. Giocavamo a carte e andavamo a pesca, io con le reti, lui con la lenza». Profondamente rattristato il parroco, don Raimondo Mameli. «Ricordo con grande stima e affetto una persona dai saldi valori cristiani, che ha saputo vivere la propria fede con semplicità, umiltà e devozione. Resta, in quanti lo hanno conosciuto, il ricordo di una persona buona, legata ai valori del Vangelo».Per tanti anni è stato lui», sottolinea il suo successore alla guida del Comitato, Mariano Strazzeri, «a portare avanti e a salvaguardare le nostre tradizioni che altrimenti si sarebbero perse. Una persona che ha dato tanto al quartiere portando avanti mille battaglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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