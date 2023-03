Giorgino, domani la pulizia del litorale 

In tanti si ritroveranno domani a Giorgino per ripulire un tratto di litorale. L’iniziativa, programmata all’interno della campagna nazionale “Adotta una spiaggia”, è stata patrocinata dal Comune che ha aderito alla manifestazione che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tenere puliti i litorali.

A promuovere in città il progetto è stato l'assessorato all'Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare. «Per l'occasione, insieme all'Associazione Marevivo», si legge in una nota, «tutti gli interessati potranno collaborare alla pulizia della spiaggia di Giorgino nel tratto adiacente al vecchio carcere minorile».

I volontari si ritroveranno così nella parte del litorale oltre il Villaggio Pescatori muniti di attrezzature per ripulire la sabbia da cartacce, buste di plastica, lattine e tutti i rifiuti che col tempo sono stati portati dal mare. «Il patrocinio concesso dal Comune e la collaborazione alla realizzazione dell'evento da parte dell'assessorato», prosegue la nota, «confermano come l'amministrazione sia vicina alle associazioni di volontariato per le attività di valorizzazione del litorale marino e in un ottica di condivisione degli interessi in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al ritiro e l'avvio a smaltimento dei rifiuti raccolti».

