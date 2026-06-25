«Giorgino come una pista di Formula 1» 

Le strisce pedonali non mancano, sono addirittura tre in meno di cinquanta metri. E sono anche ben visibili, tutt’altro che sbiadite. Eppure non basta. In viale Pula, all’altezza del Villaggio Pescatori, si rischia la vita ogni giorno perché le macchine sfrecciano lungo il rettilineo, in barba ai limiti. Il risultato? Per i bagnanti e i clienti dei due ristoranti sul mare attraversare la strada è come una roulette russa. Da qui la decisione del Comitato di quartiere di scrivere una lettera-appello al Comune per chiedere misure urgenti, a partire dall’introduzione di dissuasori di velocità.

«Io stesso ho assistito da poco ad una tragedia sfiorata, con due bimbi salvi per miracolo», riferisce preoccupato il presidente del Comitato Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. «Urgono due dissuasori: uno prima del curvone, dove c’è un problema di visibilità, l’altro nel rettilineo. L’assessore Marcialis ci ha risposto, assicurando che l’intervento sarà valutato, per cui siamo fiduciosi».

Sul caso si registra anche un’interrogazione in Consiglio comunale a firma del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco. «Il viale Pula è interessato da gravi episodi di transito ad alta velocità, molti utilizzano questa strada come una pista. Un intervento tempestivo di dissuasione e controllo risulta non più procrastinabile».