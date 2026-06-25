VaiOnline
La protesta.
26 giugno 2026 alle 01:24

«Giorgino come una pista di Formula 1» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le strisce pedonali non mancano, sono addirittura tre in meno di cinquanta metri. E sono anche ben visibili, tutt’altro che sbiadite. Eppure non basta. In viale Pula, all’altezza del Villaggio Pescatori, si rischia la vita ogni giorno perché le macchine sfrecciano lungo il rettilineo, in barba ai limiti. Il risultato? Per i bagnanti e i clienti dei due ristoranti sul mare attraversare la strada è come una roulette russa. Da qui la decisione del Comitato di quartiere di scrivere una lettera-appello al Comune per chiedere misure urgenti, a partire dall’introduzione di dissuasori di velocità.

«Io stesso ho assistito da poco ad una tragedia sfiorata, con due bimbi salvi per miracolo», riferisce preoccupato il presidente del Comitato Villaggio Pescatori, Mariano Strazzeri. «Urgono due dissuasori: uno prima del curvone, dove c’è un problema di visibilità, l’altro nel rettilineo. L’assessore Marcialis ci ha risposto, assicurando che l’intervento sarà valutato, per cui siamo fiduciosi».

Sul caso si registra anche un’interrogazione in Consiglio comunale a firma del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco. «Il viale Pula è interessato da gravi episodi di transito ad alta velocità, molti utilizzano questa strada come una pista. Un intervento tempestivo di dissuasione e controllo risulta non più procrastinabile».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 