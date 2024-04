“Giorgia” sulla scheda elettorale, Meloni diventa un caso nazionale Schlein: «Voti al Pd, non per me» 

Manca un pugno di ore alla chiusura delle liste per le Europee: la presentazione scade alle 16 di domani. Dopo di che la campagna elettorale può prendere ufficialmente il via, anche se il clima è già infiammato con la sfida Meloni-Schlein in primo piano.

Caso Meloni

Domenica, ci ha pensato la premier, con il suo colpo di teatro da Pescara, a diventare centrale nel dibattito sul voto europeo. Meloni ha chiesto di scrivere solo «Giorgia» sulla scheda elettorale. È nato un caso, su cui è dovuto intervenire il Viminale per chiarire che indicare unicamente il nome dei candidati «non invalida il voto», a patto che «venga fatta la comunicazione agli elettori». Su Meloni, FdI deve chiarire che la premier è «detta Giorgia», in modo che sia perfettamente identificabile durante lo spoglio.

La Lega insegue

La trovata di Meloni è diventata quasi uno spartiacque. Tutto ruota intorno a una sentenza del Consiglio di Stato che nel 2007, per un ricorso presentata da una cittadina di nome Anna, decretò la validità delle preferenze anche senza scrivere il cognome. Il provvedimento prevede pure l’utilizzo di diminutivi o soprannomi. Tanto che Roberto Vannacci, candidato dalla Lega in tutti i collegi, non esclude di farsi votare come «Generale». «Perché no? – ha detto -, ci sto pensando». C’è un precedente di M5S che «la volta scorsa fece scrivere “Iena”», ha ricordato il generale riferendosi a Dino Giarrusso.

Alleati cauti

Sarà lo stesso Matteo Salvini, nelle prossime ore, a ufficializzare la decisione di Vannacci, vista la cassa di risonanza ottenuta dalla premier. Il vicepremier ha poi difeso il proprio candidato: «Le sue parole sui disabili in classi separate sono state fraintese». Ma tutti gli alleati hanno preso le distanze. Antonio Tajani, capo degli azzurri, ha addirittura chiesto «una domanda di riserva», quando gli è stato chiesto di commentare la frase di Vannacci.

Il Pd

Nello staff di Elly Schlein stanno lavorando per ottenere da Meloni l’ok al confronto tv. «Ci sono dei contatti – ha detto la segretaria – spero che si farà». Nel frattempo, il botta e risposta è a distanza: «Sotto l'annuncio del nome - ha incalzato Schlein in riferimento alla richiesta di Meloni di votarla solo come Giorgia - non c'è un programma politico né una visione di Europa. È al governo ma fuori dalla realtà». In ogni caso, per sintesi, anche nella documentazione della candidata dem sarà scritto «detta Elly», anziché «Elena Ethel». Ma la segretaria sottolinea: «Porto il nome delle mie nonne, per non fare un torto a nessuna mi hanno sempre chiamata col soprannome Elly. Io farò campagna chiedendo non il voto per me, ma per il Pd». Che per la quarta volta candida Patrizia Toia, eurodeputata uscente.

Iv e Santoro

Matteo Renzi, intanto, potrebbe ugualmente correre alle Europee come «ultimo, se gli Stati Uniti d’Europa me lo chiedono», soprattutto per completare le liste. Tra i candidati sicuri, Sandra Lonardo Mastella. Passo avanti per “Pace Terra Dignità”: «Abbiamo raccolto le 15mila firme richieste per il collegio Sardegna-Sicilia, così sono 75mila a livello nazionale», ha annunciato Michele Santoro.

