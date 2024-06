Giorgia “Smile” si è diplomata 

Giorgia Pittau, ma per tutti Giorgia “Smile”, ce l’ ha fatta: si è diplomata a seguito di una brillante prestazione in tutte le prove dell’esame di maturità al liceo Lussu. La ragazza di Sant’Antioco è affetta da una rara paraparesi spastica ed è una grande combattente che non ha mai voluta dar vinta alla malattia.

La battaglia

La affronta con forza e determinazione e quando era bambina, con l’aiuto della mamma, aveva aperto una pagina Facebook e aveva chiesto sostegno ai suoi tanti followers, colpiti proprio dal nome che si era scelta: Giorgia Smile, appunto. All’appello, aveva aderito anche Gianni Morandi che in quel periodo era impegnato nel Sulcis per girare “L’isola di Pietro”. Con Giorgia, il popolare cantante, aveva rinforzato l’appello al quale avevano risposto in tanti. Al sorriso di Giorgia aveva fatto seguito il cuore e la solidarietà di quello che è diventato il suo pubblico. In tanti hanno contribuito al sostegno di cure, tantissime cure e interventi chirurgici, tutti sostenuti in centri ospedalieri fuori dalla Sardegna, spesso anche all’estero. Dalla sua pagina, Giorgia ha sempre aggiornato tutti, fino a qualche giorno fa con un semplice «sono tornata per dirvi che sto sostenendo l’esame di maturità».

L’esame

Ieri mattina è uscita dalla scuola e ha esultato lasciandosi alle spalle l’ingresso dell’istituto “Lussu” di Via Bolzano. Il suo diploma, vale doppio. La sua forza da gigante ha preso il sopravvento sulla sua malattia e le ha permesso di raggiungere l’obiettivo del diploma che si era prefissata. La sua tenacia e determinazione ha prevalso sulla malattia che la costringe alla sedia a rotelle. «Nonostante tutte le battaglie affrontate in questi anni, raccogliamo i frutti di tanti sacrifici da parte di tutta la nostra famiglia e della tantissima forza di volontà da parte di Giorgia - ha detto la mamma, Monica Serrenti - ci sono stati momenti duri, non sempre facili, ma anche tantissimi altri, di grande felicità. È un sogno che Giorgia ha tanto desiderato, e siamo tutti fieri di lei. Ringraziamo gli insegnanti, gli educatori e la nostra super educatrice Valeria Puddu della cooperativa Le Api che ha sempre sostenuto nostra figlia in tutto il percorso». Alla felicità del momento e alla consapevolezza del risultato raggiunto, le riflessioni di Giorgia, neo diplomata, acquistano il significato più importante, ovvero la speranza per tutti coloro che si ritrovano ad affrontare le incombenze amare della vita: costanza, impegno, ma soprattutto il sorriso. «Mi mancheranno i miei compagni - ha detto Giorgia - gli insegnanti e naturalmente, tutta la realtà scolastica, comprese le gite e le esperienze vissute». Un risultato importante per il quale tutti esultano: Giorgia è riuscita a trasmettere il suo sorriso.

