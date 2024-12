Giorgia Secchi da Marrubiu alla Coppa del Mondo 

Ha vent’anni, viene da Marrubiu, studia Farmacia al- l’università («ma il sogno è fare fisioterapia»), e si divide tra Chieti e il Belgio: Giorgia Secchi è al momento la punta di diamante del movimento ciclistico sardo. Oggi gareggerà nella sesta delle otto prove del Superprestige, a Diegem, nel Brabante Fiammingo, ma lo scorso 14 dicembre ha già debuttato in Coppa del Mondo di ciclocross, a Namur, nella tappa che seguiva quella annullata a Is Arutas.

Il sogno

Giorgia ha iniziato a pedalare in Sardegna (Ossidiana, poi Techno Bike) ed è stato grazie all’allenatore Jim Thjis (ex triatleta belga trasferitosi a Villacidro) che ha conosciuto il Belgio: «Ho iniziato a 16 anni grazie a Jim, soltanto per il periodo di Natale, quando qui ci sono le gare più importanti», racconta. «Due anni fa una squadra italo-belga mi ha contattato, volevano che stessi qui in Belgio più a lungo. Così ho anche fatto la prima stagione su strada come semiprofessionista». Non tutto è andato bene: «L’anno scorso sono stata ferma per tre mesi per un infortunio e quest’anno ho corso su strada in Belgio sempre con le professioniste, portando a termine anche qualche gara importante».

Primo step

In Belgio il ciclocross è religione e comincia presto: «Sono tornata a ottobre e ho fatto dei Superprestige. A quel punto la squadra mi ha proposto un ingaggio per farmi restare tutta la stagione, sino a gennaio. Le gare continuano ad aggiungersi al programma: diventeranno oltre trenta, forse quaranta». Il 14 dicembre la Fci ha scritto alla squadra: «Mi hanno selezionato per Namur. Quando se sei professionista ti indicano e basta, ci pensano le squadre. Io ho rapporti diretti più che altro con Sara Casasola». Secchi tiene i piedi per terra: «I Mondiali? Difficile. Il 12 sarò a Faè di Oderzo ai campionati italiani con l’obiettivo di arrivare nelle prime dieci. Procedo per gradi. Avevo il sogno di gareggiare in Coppa del Mondo e l’ho realizzato prima del previsto. Ora vorrei provare a entrare nelle prime 50 e magari il prossimo anno 40».

