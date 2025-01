Giorgia Meloni vola da Donald Trump 

Washington. Una decisione soppesata fino all’ultimo. Perché già ci sono stati due incontri, l’agenda è fitta di altri impegni internazionali e le grane interne le imporrebbero di rimanere in Italia. Ma alla fine per Giorgia Meloni ha prevalso il “piacere”, come l’ha definito lei stessa in conferenza stampa a inizio anno, di esserci quando Donald Trump giurerà come 47° presidente degli Stati Uniti.

Non ci sarà invece Matteo Salvini, anche se la Lega parteciperà insieme alla delegazione dei Patrioti europei, perché il vicepremier - fanno sapere dal suo partito - resta in Italia a occuparsi delle ferrovie e dei presunti sabotaggi. La presidente del Consiglio invece si prepara al secondo viaggio negli Usa nel giro di poco più di due settimane, anche per non fare uno sgarbo al tycoon che le aveva rivolto personalmente a Parigi l’invito a partecipare alla cerimonia di insediamento del suo secondo mandato alla Casa Bianca.

Il ruolo

Che la leader della destra italiana si possa ritagliare un ruolo di “ponte” tra Bruxelles e Washington è cosa che i suoi ripetono fin dall’elezione di novembre. L’esserci sottolineerebbe ancora una volta quel rapporto “privilegiato” tra Italia e Usa, che la premier ha coltivato anche quando alla Casa Bianca c’era il democratico Joe Biden. E renderebbe plastico, si ragiona tra i meloniani, l’intento di essere interlocutore e mediatore tra Usa e Ue. Di certo per il momento Meloni dovrebbe essere l’unico capo di un governo europeo a partecipare. Con la presidente ci saranno anche Carlo Fidanza, capo delegazione FdI al Parlamento europeo, e il segretario generale di Ecr Antonio Giordano, che già sono negli States e avranno diversi incontri a latere dell’inauguration day con associazioni e think thank dei conservatori Usa. Non mancherà nemmeno il deputato meloniano eletto negli Usa Andrea Di Giuseppe (che è un habitué alla corte di Trump).

Espulsioni

Donald Trump inizia dall’immigrazione, il cavallo di battaglia che gli ha regalato la Casa Bianca nel 2016 e che ha contribuito in modo sostanziale alla sua vittoria contro Kamala Harris. Già domani, nel suo primo giorno alla Casa Bianca, il presidente eletto intende firmare un raffica di decreti esecutivi, circa un centinaio, la maggior parte dei quali dedicati alla stretta sui migranti. Fra questi c’è l’avvio di un’operazione straordinaria a Chicago per rimuovere coloro che sono negli Stati Uniti illegalmente. “Operation Safeguard” inizierà martedì, all’indomani dell’insediamento, e vi parteciperanno fra i 150 e i 200 agenti federali. La scelta di Chicago non è casuale: colpendola Trump e i suoi uomini vogliono inviare un messaggio chiaro alle altre città democratiche santuario, quelle che proteggono i migranti non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull’immigrazione. La polizia di Chicago assicura che «non interverrà e non interferirà con le agenzie governative che svolgono i loro compiti», anche se - ha spiegato il portavoce Don Terry - «non condividerà informazioni con le autorità federali per l’immigrazione». Nel corso della sua campagna elettorale Trump ha promesso “espulsioni di massa” per i milioni di illegali che vivono negli Stati Uniti.

TikTok

La squadra del presidente eletto sta inoltre valutando una proroga di 90 giorni per TikTok per evitare il divieto previsto dalla legge. «Se deciderò, lo annuncerò lunedì», ha detto Trump a Nbc, annunciando che alla fine della prossima settimana potrebbe volare a Los Angeles per toccare con mano i danni causati dagli incendi. «Ci sarei andato ieri ma penso sia meglio andarci da presidente», ha spiegato. Su Kiev il presidente ha assicurato che lavorerà senza sosta per la pace, rinunciando però a dire che risolverà la guerra con la Russia in 24 ore.

