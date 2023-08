Giorgia Meloni va a Caivano 

Caivano. Probabilmente non se l'aspettava, ma almeno ci sperava. L'altro giorno don Maurizio Patriciello, il parroco anti-clan di Caivano, ha scritto alla premier Giorgia Meloni per invitarla al Parco Verde, il luogo secondo molti abbandonato dallo Stato dove sono state stuprate le due cuginette. E la presidente del Consiglio ha accolto l'invito. Giorgia Meloni ne ha parlato durante il Consiglio dei ministri. Ha detto che il governo punta a bonificare l'area di Caivano, sottolineando che per la criminalità non esistono zone franche. Ha precisato che la sua «non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione».

Don Patriciello è ovviamente molto contento: «Ringrazio la presidente. Ha mostrato sensibilità. E da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci». Ma intanto a Caivano la vicenda degli abusi di gruppo getta ancora ombre pesanti e tra la gente ci sono sentimenti contrastanti: da un lato la voglia di riscatto del quartiere, dall'altro il desiderio di fuga. Dopo il monito contro omertà e silenzi lanciato proprio da don Patriciello in una chiesa semivuota,questo pomeriggio un gruppo di comitati prova a dare segnali di reazione con una manifestazione indetta a partire dalla parrocchia. Ma c'è anche chi ritiene che l'unica chance sia il “fujitevenne”, il grido rassegnato di Eduardo De Filippo: così i familiari di una delle due piccole vittime, attraverso il loro legale, chiedono allo Stato di aiutarle ad andare via, cambiando città e nome, come avviene per i collaboratori di giustizia, per conquistare un futuro migliore. Sono solo alcuni dei contrasti che l'inchiesta sugli stupri di gruppo evidenzia e acuisce, in un quartiere che lo stesso parroco definisce ghetto, dove i bambini per raggiungere la scuola devono passare ogni mattina attraverso piazze di spaccio. Certo, le forze dell'ordine mettono a segno risultati importanti come rivendicato ieri dal ministro dell'Interno Piantedosi.

Duecentoventitré arresti, incluso quello del capo clan latitante Antonio Angelino, lo scorso 9 luglio, e 408 denunce in 13 mesi: dati che danno il senso della pressione esercitata dai carabinieri. La repressione e la sicurezza però da sole non bastano, continua a ripetere il parroco: al Parco Verde mancano servizi di ogni tipo, dalla farmacia al trasporto pubblico, e così è fin troppo facile al degrado e alla rassegnazione dilagare. Il corteo di oggi proverà a testare la voglia di reazione, in attesa che le indagini facciano luce su tutte le responsabilità degli orrori ai danni delle due bambine. Per ora sarebbero una quindicina i nomi all'attenzione degli investigatori, ma il quadro potrebbe allargarsi quando sarà completato l'esame dei cellulari sequestrati.

Dopo i casi di Palermo e di Caivano si prova a dare una risposta anche dal punto di vista culturale. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un piano per lezioni contro la violenza di genere negli istituti di secondo grado.

