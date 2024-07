Giorgia Meloni rivendica un ruolo per il fianco Sud della Nato 

Roma. Reduce dal vertice Nato, dove ha evidenziato l’avanzamento dell’influenza russa sull’Africa e rivendicato per l’Italia il ruolo dell’Inviato speciale per il fianco Sud dell’Alleanza, Giorgia Meloni si prepara a una nuova missione in Libia. Mercoledì sarà a Tripoli, assieme al ministro del l ’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo all’invito del primo ministro Abdul Hamid Mohammed Dabaiba al Trans-Mediterranean Migration Forum. Atteso anche il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas.

Si discuterà di una strategia per gestire i flussi migratori, un tassello del quadro di un Paese da tempo in cerca di stabilità, con una significativa presenza dei paramilitari filorussi della brigata Wagner. Non a caso, quando due mesi fa è stata in Libia nell’ambito della strategia del Piano Mattei, Meloni ha fatto tappa a Bengasi, e con il generale Khalifa Belqasim Haftar, che controlla l’area della Cirenaica, non ha solo ribadito la necessità di arrivare a elezioni presidenziali. Ha poi insistito sulla necessità di mettere fine alle presenze straniere. Un problema evidenziato dai recenti sequestri di armi con quella destinazione, anche in transito nei porti italiani come quelle confiscate a Gioia Tauro a giugno e provenienti dalla Cina. Dinamiche geopolitiche e militari che interessano altri Paesi ad alta instabilità dell’area, come Niger, Sudan, Ciad, da dove arriva gran parte dei migranti e rifugiati in Libia: a dicembre erano 706mila, secondo i calcoli dell’Onu, che nei giorni scorsi ha denunciato «gravi e diffuse violazioni dei diritti umani» invitando, attraverso il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Türk, la comunità internazionale a rivedere e «sospendere» la cooperazione in materia di asilo e migrazione con le autorità implicate nelle violazioni. Il Forum organizzato dal Governo di unità nazionale libico punta a promuovere il dialogo tra Stati europei ed africani proprio sulla gestione dei fenomeni migratori.

