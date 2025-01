Il fascicolo aperto su Giorgia Meloni non arriverà mai a processo, anche perché dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento, dove la maggioranza è solida. Sullo sfondo del caso Almasri, l’avviso di garanzia alla premier scatena il centrodestra («Una vendetta per la separazione delle carriere»). Durissimo il centrosinistra contro i ministri Nordio e Piantedosi che, per via dell’indagine, non riferiranno in Aula.

