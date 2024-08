Giorgia e Macron, tregua e confronto sul Medio Oriente 

Parigi. Tornano a parlarsi il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni. Un faccia a faccia che mancava da mesi. Andato in scena al margine di una gara di equitazione dei Giochi olimpici alla Reggia di Versailles. Niente splendori o cerimonie di palazzo, però. La cornice è una saletta allestita nel parco, con divanetti e vetrate, dove regnano informalità e scambi cordiali. Il capo dell’Eliseo accoglie la presidente del Consiglio in stile casual, camicia e cravatta. I due si abbracciano. Ridono appoggiati ai cuscini di un sofà. Immagini che raccontano una sorta di “tregua olimpica”, dopo settimane di tensione strisciante, se non di scontro.

Che le ostilità siano davvero cessate è presto per dirlo. Per Macron l'incontro è stato “eccellente”, “vraiment très bien”. Intanto, Roma e Parigi sintetizzano in maniera identica i temi al centro del colloquio: questioni bilaterali, temi di politica europea e internazionale, con focus sulla situazione in Medio Oriente e in Venezuela. E non è escluso che sul tavolo, parlando di Unione europea, sia finita anche la partita in corso sulle nomine dei commissari. Dove gli interessi dell’uno e dell’altra potrebbero confliggere. Attriti o meno, il lavorio degli staff dei due presidenti testimoniano un tentativo di riavvicinamento. In molti hanno già cominciato a chiedersi se i baci e gli abbracci di Versailles possano segnare l’inizio di una distensione.

RIPRODUZIONE RISERVATA