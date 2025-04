Giorgia Bistrusso, Federica Pilota, Margherita Usai “Punti di Vista” per raccontare la nostra Sardegna 

In occasione della Milano Design Week 2025, all’interno del prestigioso circuito di Superstudio in zona Tortona, la Sardegna si fa spazio con eleganza e innovazione grazie a “Punti di Vista”, progetto curato da Giorgia Bistrusso, Federica Pilota e Margherita Usai per Tramare. L’opera esposta è un tributo poetico alla trasformazione, simbolo di rinascita, evoluzione mutevole.

La fashion designer Giorgia Bistrusso è una delle curatrici del progetto portando con sé il suo inconfondibile tratto distintivo: borse e oggetti concepiti come vere opere d’arte, frutto di una ricerca che intreccia forme contemporanee e materiali della tradizione, rigorosamente lavorati da artigiani sardi. La sua firma, riconosciuta per l’originalità delle creazioni e la fedeltà al sapere artigianale dell’Isola, segna una delle presenze più innovative e riconoscibili dell’intero Fuorisalone.

“Metamórphosis” è il concept che sta alla base dell’opera, un’occasione per riflettere sul processo di trasformazione. Un vaso che si fa borsa, un sottovaso che diventa cappellino: ogni oggetto racconta una transizione, una nuova identità che emerge attraverso il gesto creativo. L’equilibrio tra home decor e moda prende forma nel giunco sardo, plasmato a mano con cura, e nella borsa in seta dipinta, decorata con un pattern ispirato alla danza luminosa delle lucciole tra i fiori di elicriso. Dettagli in pellame intrecciato giallo paglierino. Tra tradizione e visione contemporanea.

