Si è parlato di dazi e del conflitto in Ucraina. Senza risultati concreti, che nessuno aveva messo in conto. Ma l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha consentito di rafforzare le relazioni tra Usa e Italia e soprattutto il ruolo di “ambasciatrice d’Europa” che il tycoon ha riconosciuto alla premier. Trump ha accettato un invito a Roma per approfondire i temi.

