Giorgi trionfa in Messico: quarto titolo 

Il Messico regala le prime gioie al tennis azzurro. Camila Giorgi ha vinto la prima edizione del torneo Wta 250 di Merida, in Messico. In finale la marchigiana, numero 68 al mondo, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6(3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Giorgi si tratta del quarto titolo in carriera.

Berrettini

Sempre nel Paese centramericano, ma ad Acapulco, scatta oggi l’Atp 500 che vede nel tabellone principale i due fratelli Berrettini. Sul cemento messicano, da stasera Jacopo (843 del mondo) se la vedrà con il tedesco Oscar Otte (78), mentre Matteo affronterà al primo turno lo slovacco Alex Molcan (57 Atp). In caso di successo, possibile scontro con il britannico Cameron Norrie, rivincita della finale del Queens 2021.

Sonego

Intanto è cominciata bene l’avventura di Lorenzo Sonego nell’Atp 500 di Dubai. Il torinese ha battuto lo svizzero Mar Andrea Heusler (che le ranking Atp lo precede di 16 posti) 7-5, 6-3. Oggi tocca a Matteo Arnaldi, “chiuso” da Daniil Medvedev (7 Atp), e Francesco Passaro, atteso da Mikael Ymer.