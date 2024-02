Giorgetti: un grande progetto  per il futuro della Sardegna La svolta da energia e continuità 

«Vengo a fare un discorso di verità». Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e Finanze, esordisce così, nel Villino Ricci davanti alla folla dei candidati per le regionali e dei simpatizzanti leghisti. Un intervento che punta sugli investimenti. «I soldi arriveranno – assicura – ma per investirli, non per spenderli». E la frase si collega al destino sardo, e del sud in generale, che sembra stagnare nonostante la montagna di risorse, tra Pnrr e Fondi di sviluppo e coesione.

La strategia

Il braccio destro di Matteo Salvini indica allora una strada di rinnovamento per l'Isola, proprio a partire dal day after della consultazione elettorale del 25 febbraio. «Credo – afferma – che la prossima giunta in Regione, e il futuro presidente, non possono più limitarsi a giocare in difesa ma devono invece andare all'attacco». Sfruttando, secondo l'esponente del Carroccio, l'innato orgoglio sardo e il vento dei tempi. «Il contesto è complicato per tutti, figuriamoci per quest'Isola. Se si sta seduti e fermi si verrà travolti». Insomma, è sconsigliato l'approccio assistenzialista e immobile: «L'insularità non può diventare isolamento». La visione di uno degli eredi di Bossi è pragmatica e votata all'azione. «Anche in questa regione – spiega – la politica deve divenire un po' imprenditoriale». La sfida immediata da cogliere per la crescita è il Pnrr: «La Sardegna ha avuto 4 miliardi di euro e, devo dire, che nella gestione del Piano state andando meglio che in altre regioni».

L’energia

Certo ci sono altre fonti di ricchezza per l'Isola, una su tutte è l'energia. «Sarà quello che è stato un tempo la Saras. La grande opportunità viene dalle energie rinnovabili ma bisogna che sia compatibile con l'ambiente». L'oro c'è quindi, per quanto da scoprire, anche se, riferisce Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, l'Isola avrebbe potuto avere ben altro sviluppo se l'articolo 13 del 1948, e il piano di rinascita, non fossero divenuti «lettera morta. Chiedo un fondo straordinario per l'Isola», afferma il leghista algherese cercando di «estorcere» un sì alla riluttante controparte. Il ministro del Mef aggira l'istanza: «Ci vuole un grande progetto per il futuro della Sardegna». Che è di là da venire mentre appare di stretta l'attualità la continuità territoriale di cui Giorgetti ammette i limiti: «Con poco investimento si potrebbe gestire in modo diverso». E pure sul discorso dell'energia, che i sardi pagano più degli altri, è critico: «La comunità deve avere una qualche forma di rimborso». Sulla zona franca mette le mani avanti: «Impensabile che sia estesa, la si può attuare solo in modo limitato». Invita infine tutti ad «avere una visione perché il mondo cambia velocemente».

