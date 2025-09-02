Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre 

Un tavolo entro settembre per risolvere la partita più grossa. Quella del credito da 1,7 miliardi di euro che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato. Parliamo di mancati trasferimenti statali delle quote di compartecipazione ai tributi erariali: trecento milioni all’anno che alla fine si sono più che quintuplicati. Un affare finito anche davanti ai giudici, con la prima udienza fissata in tribunale a Cagliari per fine dicembre. Ma l’obiettivo è arrivare a un accordo prima, magari da siglare al tavolo Regione-ministero dell’Economia che sarà convocato da Giancarlo Giorgetti entro il mese. È il risultato più importante portato a casa dal vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, ieri a Roma dal ministro leghista assieme ai rappresentanti delle altre Regioni a Statuto speciale.

Le compensazioni

Anche perché il tema dell’incontro era un altro: la definizione delle compensazioni, a partire dal 2025, dei mancati introiti delle tasse. La Sardegna, come le altre Regioni Autonome, ha diritto ai sette decimi dell’Irpef riscossa nell’Isola, quindi a oltre duecento milioni a partire dal 2025 (complessivamente circa un miliardo per tutte le Regioni interessate). Su questo fronte ieri Giorgetti non ha fatto aperture troppo ampie, ma ha detto a governatori e assessori che adesso saranno fatti i calcoli e, tenendo conto delle entrate di ogni Regione, saranno definite le compensazioni. Dal punto di vista di Meloni, «l’occasione è stata importante anche per stabilire il principio per cui lo Stato deve, nell’ambito della leale collaborazione, sopperire alle perdite di gettito derivanti da riforme statali». Quindi, ha spiegato poco dopo il vertice al ministero, «il colloquio è andato abbastanza bene: il ministro ha premesso che sì, è vero, c’è il mancato gettito, ma l’economia va in generale un po’ meglio e questo genera un incremento delle entrate». Incremento che, però, non basta a coprire i livelli essenziali di assistenza che «siamo chiamati a garantire».

Calcoli da fare

Partita delle compensazioni archiviata? Non proprio. «Il ministro si è riservato di completare i suoi calcoli e gli approfondimenti necessari per capire in quali termini possano essere compensate le mancate entrate per l’isola. Senza le compensazioni la Sardegna resta penalizzata: i gettiti Irpef nel 2025 confermano che c’è stato un calo significativo», ha spiegato il vicepresidente Meloni. Che però puntava ad altro, all’apertura di un tavolo dedicato solo all’Isola. E ieri ha avuto garanzie in questo senso: il primo incontro sulla vertenza Sardegna, al quale parteciperà anche la presidente della Regione Alessandra Todde, sarà fissato da Giorgetti entro settembre.

L’insularità

Si tratta di un tavolo che «stavamo chiedendo da tempo», ha chiarito l’assessore, «e sarà quella l’occasione per attivare anche il confronto sul tema dell’insularità, altro capitolo fondamentale per l’Isola e che dobbiamo definire quanto prima». Non era in programma ma Meloni è riuscito a parlare anche di questo con il ministro: «Ho fatto presente che sull’insularità stiamo ricevendo delle anticipazioni che noi utilizziamo per la continuità aerea». Ma, «la compensazione del gap legato all’insularità non può essere ridotta a quei cento milioni, sono molti di più i costi che affrontiamo in Sardegna. Quindi anche questo tavolo va riaperto».

Effetti sulla manovra

Ovviamente, il tavolo di settembre sul miliardo e settecento milioni potrà avere ricadute positive sulla prossima manovra di bilancio regionale. Attivarlo così presto «significa chiudere bene la prossima manovra pluriennale».

