Giorgetti: servono sacrifici da tutti 

La manovra richiederà «sacrifici da tutti», perché risanare i conti pubblici come ci chiede l’Ue è uno sforzo che dovranno sostenere individui, pubblica amministrazione, aziende grandi e piccole.

Niente beneficenza

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non fa sconti a nessuno mentre parla a Bloomberg del prossimo bilancio. Ma la sola idea di tassare i profitti delle imprese che sono andate meglio sul mercato fa chiudere la Borsa di Milano a -1,5%: la peggiore in Europa, peggio anche dell’1,32 di Parigi che scivola sull’annuncio di «imposta eccezionale» sulle imprese e sui contribuenti più ricchi ipotizzata dal governo di Michel Barnier. Giorgetti chiarisce che stavolta «non ci sarà la replica della discussione sugli extraprofitti delle banche» che ci fu l’anno scorso. Anche perché extraprofitti «è un termine scorretto»: bisogna «tassare i giusti profitti, gli utili», calcolati «in modo corretto». Irrealistica l’idea di un versamento volontario: «Le aziende non fanno beneficenza, i contributi volontari non esistono». Dal Mef poi spiegano che si chiederà uno sforzo alle imprese più grandi che hanno beneficiato di condizioni favorevoli esterne. Sulle modalità del loro contributo è in corso un confronto. «Niente nuove tasse», viene comunque messo in chiaro, anche perché qualche fibrillazione arriva da dentro la maggioranza con il portavoce di Fi, Raffaele Nevi, che sostiene con forza: «Forza Italia è sempre stata e rimane contraria ad innalzare la tassazione in Italia». I settori coinvolti dallo sforzo? Il tam tam parla di banche, assicurazioni, difesa ed energia. Che infatti soffrono in borsa.

I sussidi dannosi

E in giornata il governo deve definire «del tutto fuorviante» l’ipotesi di un aumento delle accise sui carburanti. Un passaggio del Piano strutturale di bilancio scatena l’alzata di scudi di autotrasportatori, consumatori e opposizioni che rispolverano le promesse della campagna elettorale. Il governo, in linea con il Pnrr e le raccomandazioni Ue - spiega il ministero dell’Economia - deve ridurre i sussidi ambientali dannosi e «in questo contesto, rientrano anche le minori accise che gravano sul gasolio rispetto a quelle sulla benzina». Quello che è allo studio è «un meccanismo di allineamento», ma, in ogni caso, «l’intervento non si tradurrà nella scelta semplicistica dell’innalzamento delle accise sul gasolio al livello di quelle della benzina, bensì in una rimodulazione delle due».

