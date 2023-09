Giorgetti prepara privatizzazioni per l’1% del Pil 

La situazione economica è «più delicata» del previsto. La crescita ha invertito la rotta e sui conti pubblici pesano la zavorra del Superbonus e l’effetto dei tassi. È lo scenario in cui si muove il Governo alle prese con la manovra. Un sentiero stretto, che richiede «scelte difficili», dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: la finanza pubblica è «gravata dall’onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi e dal rallentamento del ciclo economico internazionale». Tra le emergenze c’è sicuramente quella di garantire la sostenibilità del debito, che nello scenario tendenziale è destinato a restare sopra il 140% del Pil fino a tutto il 2026: per mitigare questa situazione, «il nuovo scenario programmatico prevede proventi da dismissioni pari ad almeno l’1% del Pil» nel 2024-2026. Il ministro pensa a dismissioni di partecipazioni societarie su cui ci sono già impegni con l’Ue (probabilmente Mps), oppure di quote da limare. A tradurre in numeri le intenzioni dell’esecutivo è la Nota di aggiornamento al Def approvata mercoledì e trasmessa al Parlamento. Il documento fissa i nuovi obiettivi di indebitamento, che «assicurano la progressiva riduzione dell’indebitamento netto strutturale» e liberano spazi in deficit per complessivi 23,5 miliardi in tre anni. In particolare spuntano per quest’anno 3,2 miliardi (lo 0,1 tra il 5,3% del deficit programmatico e i 5,2% del tendenziale) che finiranno in un decreto, destinati al conguaglio anticipato dell’adeguamento Istat per le pensioni 2024, misure per il personale della P.a. e alla gestione dei flussi migratori. Mentre gli 0,7 punti tra il deficit programmatico e tendenziale 2024 (rispettivamente 4,3% e 3,6%) si tradurranno in un tesoretto di 15,7 miliardi per la manovra 2024. Più deficit che, spiega il governo nella Relazione con cui chiede al Parlamento di autorizzare il ricorso all’indebitamento, è necessario per «intervenire per ridare slancio all’economia e assicurarle un maggiore grado di resilienza».

