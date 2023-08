Giorgetti: «La manovra non potrà fare tutto» 

Una manovra «complicata», che interverrà a favore dei redditi medio-bassi ma con cui «non si potrà fare tutto». Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, gioca d'anticipo e prima che parta l'assalto alla diligenza, detta l'indirizzo della legge di bilancio, il cui sentiero è reso stretto dal nodo delle risorse.

Pesa anche il tema delle nuove regole del Patto di stabilità. La ripresa del negoziato a Bruxelles è alle porte e l'Italia, che come posizione negoziale chiederà di escludere gli investimenti, preme perché si approvi entro l'anno la riforma, in modo da avere le nuove regole dal primo gennaio. «La situazione è ancora eccezionale», l'Europa lo capisca - dice Giorgetti - o si rischia l'autolesionismo.

I dossier che impegneranno il Governo in autunno sono già caldi. A partire dalla manovra, su cui Giorgetti ha fatto a luglio un primo check con i singoli ministri. «Sarà una legge di bilancio complicata», mette in chiaro Giorgetti in videocollegamento al Meeting di Rimini: «Non c'è spazio per tutto e gli interventi saranno messi in ordine di priorità». La necessità di ribadirlo suona come un avvertimento a desideri e bandierine dei partiti.

