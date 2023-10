Giorgetti: «I giovani guardino alle pensioni complementari» 

La manovra punta a sostenere la natalità e i giovani, ma la previdenza pubblica non può essere l'unica stampella. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rimette in campo un tema caro anche ai sindacati che chiedono da tempo meno tasse sulla previdenza complementare, proprio per renderla più accessibile ai giovani lavoratori.

Il sostegno alle nuove generazioni di dipendenti e autonomi non arriverà però solo incentivando la partecipazione ai fondi pensione privati: si studia, sempre per inserirli in manovra, un meccanismo che favorisca la staffetta pensionati-giovani e si cercano fondi per facilitare il riscatto della laurea. Il capitolo pensioni è uno dei più spinosi per il governo, e sicuramente quello che drena più risorse al bilancio. Giorgetti ricorda che «il peso del welfare anziano del primo pilastro pubblico è il convitato di pietra di ogni proposta di riduzione strutturale del cuneo contributivo, con ovvie conseguenze negative sulla produttività del lavoro e sulla crescita economica». Per questo «è necessario rafforzare, specie per le nuove generazioni, la partecipazione al secondo e al terzo pilastro», ovvero la contribuzione complementare. Diverse le possibilità a cui si lavora in vista della stesura della legge di bilancio. Il piano giovani potrebbe prevedere il riscatto ultra agevolato della laurea. Ci sarebbe anche l'idea di consentire l'utilizzo dei contributi versati nella previdenza integrativa per raggiungere la soglia minima e uscire già a 64 anni anche per chi ha cominciato a versare dal 1996. Anche sul fronte donna si lavora a diverse opzioni, perché la conferma di Quota 103, ovvero la pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi non aiuterà le lavoratrici che in media, a parità di età, hanno meno contributi degli uomini.

