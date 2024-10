Giorgetti esulta, dalle opposizioni bocciatura senza appello 

I conti restano in ordine senza aumentare le tasse, i sacrifici li faranno banche ed assicurazioni, mentre il Governo concentra tutte le sue risorse sulle famiglie e sulla sanità. Per il ministro Giorgetti il ddl bilancio farà contenti «pescatori e operai, un po’ meno le banche» che, assieme alle assicurazioni, dovranno fare quei «sacrifici» che qualche settimana fa avevano spaventato la Borsa di Milano e che adesso invece i mercati hanno «interiorizzato».

La manovra, spiega il ministro, prima di tutto conferma e rende strutturali il taglio del cuneo fiscale e contributivo, i cui benefici restano invariati per i redditi fino a 35mila euro. Ma si cercherà di dare «qualche beneficio» anche nella fascia 35-40 mila, e «anche altre classi di reddito se ne avvantaggeranno». Di certo, i redditi medio-bassi «avranno una situazione migliore alla precedente, e nessun altro avrà nuove tasse». Strutturale diventa anche la riforma dell'Irpef, con le tre aliquote al 23%, 35% e 43%.

Sulle pensioni il ministro assicura la rivalutazione piena all'inflazione delle minime e «un innovativo meccanismo» che incentiva chi vuole restare al lavoro, rafforzando il cosiddetto bonus Maroni. Tra le conferme c'è anche il taglio del canone Rai, la maxideduzione per chi assume, più alta per giovani e donne al Sud, e i fondi per il rinnovo dei contratti della Pa. Un'attenzione particolare alla famiglia c'è anche nel riordino delle detrazioni fiscali: Giorgetti lo chiama «quoziente familiare», ed è«un nuovo sistema di calcolo» delle spese da portare in detrazione «che favorisce le famiglie numerose».

È poi sulla sanità che il Governo fa l'investimento maggiore, ma anche il tema che accende più polemiche. Il fondo sanitario arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e 140 nel 2026. Numeri che rassicurano il ministro Orazio Schillaci ma non i sindacati dei medici, pronti allo scontro. Nonostante i tagli ai ministeri (circa 2,4 miliardi), i ministri non sono troppo delusi. E il vicepremier Antonio Tajani plaude all'accordo con le banche, «che non è una tassa sugli extraprofitti». Il sacrificio delle banche viene definito però un gioco delle tre carte dalla leader del Pd Elly Schlein, e una cavolata dal leader di Azione, Carlo Calenda: i soldi - affermano - sono un “prestito” per due anni che poi va restituito.

