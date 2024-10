Giorgetti chiarisce: «Sacrifici solo da chi ha più possibilità» 

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fa chiarezza. I sacrifici al centro della disputa negli ultimi giorni, il governo potrebbe chiederli «a chi ha più possibilità», e non certo «a negozianti e operai». Concetto rafforzato a Pontida dal vicepremier Matteo Salvini («se qualcuno deve pagare qualcosa in più, siano i banchieri e non gli operai»). E sempre dal prato del raduno leghista, Giorgetti aggiunge: «Arrivo qua come quello che vuole aumentare le tasse, ma voglio spiegare: i sacrifici li devono fare tutti in base a chi ha più capacità contributiva, questo è il segnale che dobbiamo mandare». Il ministro ammette che il suo mestiere «non è facile» e racconta che il governo è al lavoro per cercare «di tradurre in fatti un principio di buon senso».

Le ipotesi

Lavori in corso, dunque, ma idee chiare. Da «figlio di un pescatore e di un'operaia tessile», puntualizza Giorgetti, «so distinguere chi fa sacrifici e chi li può fare». Sul tavolo del Mef, dove si cercano risorse per rendere strutturali il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote Irpef, in primis, restano aperte diverse ipotesi che coinvolgerebbero «chi ha più possibilità». In fase di valutazione c'è la possibilità di uniformare il pagamento dell'Ires, togliendo le deroghe che alzano o riducono le aliquote e alzando l'asticella verso l'alto. Una strada plausibile per superare il niet delle banche all'ipotesi di un'addizionale e per coinvolgere anche i settori energetici e finanziari. Per quanto riguarda gli istituti bancari, resta aperta l'ipotesi di un dilazionamento delle imposte differite attive (Dta). Di «extraprofitti», Giorgetti non vuole sentir parlare, né si ipotizzano per ora contributi volontari.

