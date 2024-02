Giorgetti a Nuoro: la ferrovia progetto strategico 

«Sulla continuità territoriale dobbiamo sviluppare subito un ragionamento per garantire a tutti i sardi le condizioni migliori di mobilità, sia in termini di voli sia per quanto riguarda la navigazione», ha premesso da Nuoro il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Poi ha aggiunto: «Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo, anche a una serie di interventi sulla mobilità interna che comprende pure la ferrovia nel centro Sardegna: un gap che in questo territorio dev’essere colmato mettendo a terra i progetti già avviati. La ferrovia per Nuoro è un progetto strategico che ha visto coinvolto anche il ministro Salvini».

Ecco le priorità per il rilancio dell’Isola, esposte dall’esponente del Governo Meloni. Giorgetti ieri mattina ha fatto prima tappa nella sede della Lega, nel corso Garibaldi, per incontrare i candidati del Carroccio. Quindi, sempre con accanto l’assessore regionale dei Lavori pubblici, il nuorese Pierluigi Saiu, si è recato in prefettura dove ha dialogato con i rappresentanti delle associazioni di categoria. «Ritengo – ha aggiunto – che occorra puntare anche sulle energie rinnovabili, ma in un modo compatibile con l’ambiente e con le esigenze delle popolazioni che insistono sulla terra. Le rinnovabili sono il futuro, è vero, ma non possono certo essere mosse solo dall’interesse privato e speculativo», ha precisato il ministro. E sulla ribellione che arriva dal Nuorese, per il cosiddetto “eolico selvaggio”, Giorgetti ha puntualizzato: «Questi investimenti non possono distruggere e depauperare la terra, le tradizioni locali».

Infine, il ministro dell’Economia ha voluto dire la sua sul voto di domenica: «Sono qui per sostenere i nostri candidati che in questa regione, nell’ultima legislatura, hanno fatto bene. Sono sicuro che il centrodestra avrà i risultati che merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA