Giordano trascina l’Esperia 

Esperia Cagliari 74

Vasto Basket 65

Confelici Carni Cagliari : Manca 4, Cabriolu 2, Giordano 22, Potì 13, Villani ne, Thiam 6, Picciau 4, Locci 8, Maresca 11, Pili 2, Sanna 2. All. Manca

Gevi Vasto : Laffitte ne, Markus 13, Mascoli 9, Di Tizio, Oluic 12, Ravasini ne, A. Peluso ne, Clark 16, G. Peluso 3, Ianuale 12. Allenatore Forgione

Parziali : 13-21; 39-29; 49-52



Marco Giordano ha già conquistato Monte Mixi. Con un’incredibile fiammata offensiva nell’ultimo quarto (14 punti sui 22 totali messi a referto), il playmaker argentino della Confelici Carni piega le resistenze di un’ostica Gevi Vasto (74-65) e consegna ai suoi la quarta vittoria su 6 gare in B Interregionale.

Vittoria sudata e preziosa per il quintetto di coach Manca, che dopo una settimana difficile sul fronte degli infortuni (Potì e Thiam sofferenti, Villani presente solo per onor di firma) è riuscito a venire a capo di una gara complessa, iniziata male ma terminata nel migliore dei modi grazie allo straripante talento offensivo della point guard di Rosario, che nel momento clou non ha esitato a caricarsi la squadra sulle spalle.

La cronaca

La gara inizia in salita per l’Esperia: Vasto parte con aggressività e mette a segno un break iniziale di 10-0 che preoccupa Manca. Il primo canestro dal campo dei padroni di casa arriva dopo quasi 4 minuti con Cabriolu, poi un paio di conclusioni vincenti di Maresca aiutano a limitare i danni al 10’. Il canovaccio cambia nel secondo quarto: Giordano ispira un parziale che consente subito di pareggiare i conti, poi nella gara irrompe Potì, protagonista dell’allungo che vale la doppia cifra di vantaggio alla pausa.

Al rientro in campo il match torna a svilupparsi sui binari dell’equilibrio. Gli aggiustamenti difensivi degli abruzzesi sporcano le percentuali granata, e alla penultima sirena l’inerzia sembra sul punto di cambiare padrone. Nel finale, però, emerge l’uomo della provvidenza esperina: Marco Giordano, che sbroglia la matassa con 3 triple consecutive e un canestro con fallo. Vasto non ha più le forze per replicare, e nel finale la Confelici non fatica a mettere al sicuro il risultato. Alla sirena è festa per il pubblico di Monte Mixi, che già lo ha eletto nuovo beniamino.

Le dichiarazioni

«Vasto si è confermata temibile», commenta coach Federico Manca, «Potì ci ha dato una grossa mano nel primo tempo, poi è entrato in partita Giordano. Ha portato in dote la capacità di trovare il canestro spaccando le partite: era proprio ciò di cui avevamo bisogno».



RIPRODUZIONE RISERVATA