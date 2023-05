Giordano saluta il Selargius 

Il Selargius ha annunciato la separazione col tecnico Franco Giordano, ringraziandolo per quanto fatto nelle due stagioni di Promozione vissute assieme. Per quanto riguarda la rosa, potrebbero andar via il capitano Gabriele Pancotto, il portiere Alessandro Arrus e l’attaccante William Tronu.

Il Sant’Elena (Eccellenza) riparte da Marco Piras. La società biancoverde ha trovato l’accordo col tecnico per il rinnovo del contratto per un’ulteriore annata. Nel torneo appena concluso Piras è riuscito a condurre in salvo la squadra. È stato un percorso difficile che si è complicato nelle battute finali: alla penultima giornata Ragatzu e compagni erano dati per spacciati, poi il pareggio col Carbonia, arrivato sul filo di lana, li ha tenuti in vita.

Nell’ultimo turno la vittoria con l’Iglesias e il contemporaneo pareggio tra Monastir e Nuorese ha regalato ai campidanesi lo spareggio contro la Nuorese, necessario per poter poi disputare il playout con il Lanusei.

Battuta la squadra barbaricina, i quartesi si sono aggiudicati anche il doppio confronto con gli ogliastrini. (ant. ser.)

