Giordano saluta il Selargius 

Selargius. Franco Giordano lascia di nuovo il Selargius. L’allenatore classe ‘54, tornato in granata un anno fa, ha deciso di non proseguire la sua esperienza col club portato alla salvezza nel girone A di Promozione: una scelta comunicata alla società giovedì sera, con l’annuncio ufficiale ieri mattina. Giordano in carriera ha allenato per più di 35 anni in tutte le categorie dalla Serie D in giù: ha vinto il campionato con Frassinetti e Ferrini (portata nel 2015 per la prima volta in Eccellenza) ed è stato il tecnico di Progetto Sant’Elia (Serie D nel 2012) e La Palma. Aveva già allenato il Selargius nel 2021-2022 e nel 2022-2023 per poi guidare il Lanusei la scorsa stagione. Quest’anno il rientro in granata, anche come responsabile di settore giovanile e scuola calcio con la Juniores arrivata in finale regionale contro il San Teodoro.

Il saluto

«Ci preme sottolineare quanto sia stato fondamentale il lavoro svolto da mister Giordano nella stagione appena conclusa», evidenzia il Selargius: «La sua competenza, passione e dedizione al lavoro, unita a quella del suo staff composto da Nello Giordano, Beppe Martinez, Matteo Cairoli, Filippo Melis, Maurizio Sollai e Massimo Cannarella, ci hanno permesso di raggiungere la salvezza in Promozione e la finale Juniores, oltre che portare avanti il progetto di valorizzazione dei nostri giovani». Come sostituto, la società ha già individuato un profilo e attende sviluppi la prossima settimana. «Da parte nostra solo ringraziamento e gratitudine per quello che Giordano ha fatto in questi anni: per me è come se fosse un padre, rimarranno per sempre affetto e stima», il saluto del ds Denis Fercia.