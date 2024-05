Giordano ai saluti: «Lanusei nel cuore» 

Lanusei. Tra mille difficoltà, con una squadra rivoluzionata più volte nel corso della stagione, Franco Giordano ha portato il Lanusei a una salvezza meritata. Raggiunto il traguardo, per il tecnico cagliaritano collezionista di successi prima da giocatore e poi da allenatore (dalla Serie D fino alla Promozione) è il momento dell’addio. Aveva un impegno annuale con la società biancorossoverde, ora valuta altre proposte che gli sono pervenute. «Lascio Lanusei a malincuore - dice Giordano - portandomi dietro un patrimonio di persone gentili, cordiali e accoglienti, premurose. A Natale quando ho avuto il Covid non solo dirigenti della società ma anche conoscenti mi hanno accudito a casa, come se fossi un parente stretto».

Avrà sempre Lanusei nel cuore. «Sulla base di queste ottime relazioni sociali mi porterò dietro un senso di positività che va al di là del risultato sportivo raggiunto. Sono comunque lieto che questa società mi abbia scelto per evitare un’ulteriore caduta dopo i fasti della D. Troppe squadre sarde sono precipitate dagli altari alla polvere. La società magari dovrà scegliere un altro profilo per risalire».

Dopo l’infuocato derby con l’Idolo, il Lanusei ha dovuto affrontare una serie di impegni decimato dalle squalifiche. Lì si è visto il carattere della squadra plasmato su quello del suo condottiero. «È stato un campionato bellissimo ma difficile. Perché nel nostro girone affrontavamo le tre retrocesse dall’Eccellenza, tra queste il Monastir, e le seconde di due dei tre giorni dello scorso anno». Franco Giordano, 36 anni in panchina, 69 sulla carta d’identità, insegnante di Scienze motorie in pensione, ha tenuto la barra dritta, predicando ai suoi giocatori il culto del lavoro . Lo hanno seguito. Fino alla fine.

