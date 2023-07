giommarelli domina tra gli under 17 

Tre giorni di agonismo all’insegna del maestrale per i cento giovani della classe Open Skiff che si sono contesi la 5ª regata Nazionale organizzata al Poetto dal Windsurfing Club Cagliari. Tra gli Under 17 mette in fila ben sei primi posti su dieci arrivi Niccolò Giommarelli (Club velico Castiglionese), seguito da Domenico Schiano di Scioarro (Circolo M. Procida) e dalla rappresentante della Lni Sulcis Michele Lavorato, che conquista il bronzo davanti a Mavier Santos Ceccarelli del Club velico Castiglionese e alla compagnia di circolo Chiara Sussarello.

Dominio dei neozelandesi nella categoria Under 15, che chiude al netto di 10 prove, assegnando l’oro a un fortissimo Brazle Ewan, l’argento a Hugo Smith e il bronzo a Orlando Botha. Raggiunge il quarto posto Antonio Simbula (Wcc), forte della rimonta di sabato, seguito a pari punti da Matteo Attolico (Circolo Monte Procida), primo nella nona prova; al sesto posto Enrico Loi, che sconta una mancata partenza e perde il podio. Con un ottavo posto, Anna Maddaloni (Wcc) è la prima delle ragazze.

Nella categoria Under 12, che i giudici anche nell’ultima giornata hanno mandato a terra prima che il campo di regata diventasse troppo impegnativo, Pietro Dedoni del Wcc è stato superato dal neozelandese Oliver Tiedemann, che ha ottenuto tre primi posti, tenendo dietro Lapo Manigrasso del Circolo della vela Talamone.

