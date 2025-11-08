VaiOnline
Villanova.
09 novembre 2025 alle 00:30

“Gioiello” San Saturnino, i tour in lingua sarda incantano anche i turisti 

Oltre 15mila visitatori per l’iniziativa Ieri l’ultima tappa: «Così è più autentica» 

Hanno riscosso un successo inaspettato le visite guidate in lingua sarda in uno dei luoghi più antichi e iconici della città: la Basilica di San Saturnino. Ieri l’ultimo appuntamento che ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso che ha condotto i visitatori nel cuore più autentico di Cagliari, là dove storia e lingua sarda si fondono e la memoria continua a vivere tra le antiche navate della chiesa. «È stato interessante riscoprire un luogo che pensavo di conoscere già molto bene – il commento di un cagliaritano al termine del tour – la visita in sardo fa sentire il legame con la città in modo più diretto».

L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale musei Sardegna, fa parte di un progetto volto a valorizzare la lingua sarda come strumento di divulgazione culturale. «Da quando, un anno fa, sono state introdotte le visite in sardo, l’attenzione del pubblico è cresciuta notevolmente: oltre 15.000 visitatori hanno preso parte agli appuntamenti», ha spiegato l’archeologo Michele Scanu.

La visita, condotta dall’archeologa Elisabetta Sanna del Ministero della Cultura, si è concentrata in particolare sui riti funerari e sulle sepolture presenti nell’area archeologica, in omaggio al mese di novembre e alla recente commemorazione dei defunti. Una ventina i partecipanti, tra residenti e turisti, che hanno seguito con interesse il percorso gratuito. «Anche senza conoscere la lingua, si percepisce il rispetto e l’orgoglio con cui viene raccontata – il commento di Laura, turista torinese –. È un modo diverso di conoscere la Sardegna, più vero». Durante il percorso era comunque disponibile il supporto in italiano, con la traduzione delle principali spiegazioni, così da permettere anche a chi non parla o comprende il sardo di seguire e apprezzare pienamente il discorso.

Edificata come “martyrium” in onore di Saturnino, martirizzato nel 304 d.C. durante le persecuzioni di Diocleziano, la Basilica rappresenta un punto di riferimento storico e identitario. Sorge sull’area di una vasta necropoli romana, oggi oggetto di scavi e interventi di riqualificazione e considerata uno dei più importanti monumenti paleocristiani del Mediterraneo. Oltre alle visite guidate, durante l’anno ospita concerti e convegni archeologici, che contribuiscono a mantenerla un luogo dinamico e vitale. San Saturnino non è dunque solo un monumento: è un racconto inciso nella pietra, un punto d’incontro tra memoria e presente. Le visite in sardo resteranno disponibili su prenotazione per scolaresche e gruppi a partire da febbraio 2026.

