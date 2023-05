«Gioiello Costa Rei, un tesoretto per i lavori» 

«La pista ciclabile realizzata tra il 2015 e il 2016 – spiega Fabio Piras, assessore alle borgate – non rispettava gli standard di sicurezza di una strada come quella che conduce a Costa Rei dunque entro giugno si cercherà quantomeno di eliminare la staccionata in legno, ormai fatiscente. Poi si metterà mano alla pista».

«Costa Rei è un gioiello che deve tornare a risplendere – ha sottolineato più volte il sindaco di Muravera Salvatore Piu – per cui dobbiamo intervenire in maniera decisa. Lo scorso anno avevo annunciato che i soldi della tassa di soggiorno del 2020 sarebbe finiti tutti tra Costa Rei e Capo Ferrato e così è stato». Oltre duecentocinquantamila euro per Costa Rei, il resto per Capo Ferrato. Come prima cosa si metterà mano alla pista ciclabile che collega Piscina Rei (zona campeggio comunale) all’ingresso di Costa Rei. Sarà eliminata la staccionata, curata l’area verde laterale e sistemato un cordolo morbido per separare la pista dalla strada.

I trecentomila euro della tassa di soggiorno del 2020 che lo Stato ha versato nelle casse del Comune (compensazione per la pandemia) sono stati destinati quasi tutti a Costa Rei. Tre gli interventi principali: nuova pista ciclabile, rifacimento della piazza della chiesetta di Bonaria e ampliamento dell’area parcheggi, sempre in prossimità della chiesetta.

Il gioiello

Pista e chiesa

Qualche mese in più per gli altri lavori: nell’area della chiesa – assieme al riordino della vegetazione a alla messa a dimora di nuove piante – saranno posizionati giochi per i bambini e rifatto il sistema di camminamenti. «Sarà riqualificato – aggiunge Piras - l’ingresso dell’edificio che ospita la guardia medica turistica e dell’ufficio informazioni turistiche. Area che sarà illuminata e videosorvegliata». E poi parcheggi più numerosi e ordinati con un’attenzione agli stalli per i disabili. «Non dimentichiamo – dice ancora l’assessore alle borgate – che sempre a Costa Rei proprio in queste settimane sono stati portati a termine lavori imponenti per i danni alluvionali, in particolare nella parte alta di Monte Nai. Altri ne seguiranno a breve».

Il dibattito

Le polemiche, però, non mancano. Il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” ha presentato una interrogazione all’assessore al turismo Matteo Plaisant per le condizioni di scarso decoro in cui oggi versa l’intero paese e, in particolare, «Costa Rei che – sottolineano Gianfranco Sestu, Andrea Zinzula e Francesca Mattana - continua ad essere la terra di nessuno», nonostante, «gli operai, pur essendo in numero insufficiente per quelle che sono le reali necessità di pulizia del territorio, cerchino di colmare una totale assenza programmatica». Da qui l’interrogazione sulle tempistiche degli interventi, e cioè quando sarà bandita la gara d’appalto per la cura del verde (405mila euro), quando verranno posizionate le passerelle, quando le isole ecologiche e quando la pulizia spiaggia, sia a Costa Rei che sull’intero territorio.

