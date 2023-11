Gioielliere ucciso, indennizzo irrisorio 

Milano. Era il 21 marzo del 2013 quando il gioielliere Giovanni Veronesi, nel suo negozio nel centralissimo quartiere di Brera a Milano, fu ucciso per rapina. L’assassino lo colpì oltre 40 volte con un cacciavite e una mazzetta. A distanza di oltre dieci anni, per il figlio del gioielliere ucciso è arrivato dal giudice civile di Roma un indennizzo di 50mila euro, una cifra definita irrisoria dai suoi legali.

Ivan Gallo, tecnico che era stato da poco licenziato dalla società che si occupava anche del sistema di sorveglianza della gioielleria di Veronesi, fu preso dai carabinieri alcuni giorni dopo in Spagna, a Marbella. Venne condannato all'ergastolo e poi a trent'anni con motivazioni durissime: Si era «mostrato totalmente insensibile all'orrendo omicidio commesso». Gallo approfittò della conoscenza del gioielliere per entrare nel negozio e lo uccise in modo brutale. Il delitto suscitò una grande impressione nel capoluogo lombardo per la sua efferatezza.

Nella sentenza con cui condannò l'uomo all'ergastolo il giudice scrisse che «prima di essere catturato passò le serate assumendo sostanze stupefacenti e dedicandosi ad attività ludiche».

Il movente era la rapina per racimolare il denaro necessario a recarsi in Spagna dalla figlia. Arrivato a Marbella, però, era stato visto al porto “tutto fatto” e mentre giocava a freccette con un altro tossicomane.

Per aver ritardato l'introduzione di un sistema adeguato per risarcire i familiari delle vittime dei reati violenti quando gli autori non risarciscono il danno, l'Italia nel 2016 aveva previsto un indennizzo di 7.200 euro per l'omicidio volontario che salivano a 8.200 per i figli della vittima. Nel 2019 l'importo era stato aumentato: 50mila euro e fino a 60mila ai figli se il delitto era stato commesso da persona legata da relazione affettiva.