Gioielliere ucciso, fiaccole nella notte per chiedere giustizia 

All’appello di Maria Murgia (88), hanno risposto in tanti ritrovandosi ieri sera, a Sorgono, per la fiaccolata in ricordo del nipote, il gioiellerie Giuseppe Manca (63), assassinato fra il 6 e 7 febbraio 2017, nella sua casa di Corso IV novembre.

Dal corteo, snodatosi lungo la via principale, alla presenza di amministratori e cittadini, ancora una volta l'appello affinché si faccia luce sull’accaduto: «A distanza di 8 anni da quel terribile giorno - ha raccontato Murgia - la morte del nostro caro Giuseppe è ancora avvolta nel mistero, con i responsabili del suo omicidio ancora impuniti e liberi di circolare nelle nostre comunità».

Una battaglia senza sosta quella dell’anziana imprenditrice, che promette: «Non mi fermerò finché i criminali che hanno ucciso mio nipote pagheranno il loro prezzo per questo atto barbaro. Chiedo agli inquirenti di proseguire le indagini da troppo tempo ferme. Ma spero che chi sa qualcosa parli e ci aiuti».

E mentre Maria Murgia promette di proseguire con le sue marce, anche le parrocchia della Maria Vergine Assunta fa quadrato: «Il nostro obiettivo - ha detto il parroco don Stefano Demontis - vuole essere quello di dare un segnale ai delinquenti. Non siamo dalla loro parte, attendiamo che vengano loro dalla nostra, ravvedendosi per il gesto compiuto e promuovendo pace, solidarietà e fratellanza».

