Gioielli rubati e poi venduti a un compro oro: nei guai una 45enne 

È servita appena una settimana ai carabinieri della stazione di Pirri per risalire a una 45enne, accusata di aver venduto a un compro oro una serie di gioielli per 4.000 euro che erano stati rubati durante un furto in un’abitazione. Decisive le immagini dei sistemi di videosorveglianza. È stata denunciata per ricettazione. Non solo: un 33enne è stato denunciato per lo stesso reato perché trovato in possesso di alcuni oggetti risultati rubati in un appartamento.

Le due diverse operazioni sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Cagliari. La prima, dei militari della stazione di Pirri, è arrivata al termine delle indagini iniziate il 29 novembre dopo la denuncia di furto, in casa, da parte di un abitante di Pirri. I gioielli, bottino del colpo, sono stati recuperati in un compro oro, venduti da una 45enne denunciata per ricettazione. Gioielli e oro sono stati recuperati e sequestrati in attesa di essere restituiti al proprietario.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia hanno invece bloccato un 48enne nella zona di San Michele. Stava cercando di entrare in un appartamento. Dopo una breve ma inutile fuga, è stato trovato in possesso di uno zaino con degli oggetti che, secondo le accuse, erano stati portati via da un’abitazione. (m. v.)

