«Gioielli poco noti e sorprendenti, si rivive il passato» 

«È una villa bellissima. Non ne conoscevo l’esistenza e sono stata veramente felice di venire. Eventi come questo, ma anche come Monumenti Aperti e le giornate dell’Unesco, ci consentono di ammirare gioielli che abbiamo in città e che risultano sconosciuti a tanti. Me per prima». Era quasi l’ora di pranzo quando Rita Mameli, insegnante cagliaritana, ha finito la visita a Villa Carboni.

Gli sguardi e i sorrisi dei tanti visitatori rivelavano la soddisfazione di chi ieri è riuscito a prenotare l’ingresso e il tour gratuito con i padroni di casa. «Non abbiamo prenotato», ha chiarito una famiglia fuori da villa Vivaldi, «ma ci hanno messo in lista d’attesa e, se riescono, ci faranno entrare». All’interno della casa di Villanova c’erano anche i delegati della Federmep, la federazione che raggruppa gli organizzatori di matrimoni ed eventi privati. «È importante dare valore a queste bellissime dimore, riportando gli eventi all’interno di queste mura», spiega Ivonne Concu, «bisogna cercare di valorizzare l’antico con l’organizzazione di appuntamenti che lascino un ricordo, per far rivivere ora ciò che è stato bellissimo nei tempi passati».

