Gioielli nuragici: fondi per gli scavi 

Buone notizie per i siti archeologici ogliastrini. Il Ministero della Cultura ha bandito la gara per la progettazione di interventi di valorizzazione, restauro e scavo nel sito S'Ortali e su monti di Tortolì, nel villaggio Bau Nuraxi a Triei, nell'insediamento Gennacili a Lanusei e nel complesso di Scerì a Ilbono.

L'appalto rientra nell'intervento complessivo finanziato con oltre 2 milioni 300 mila euro, che riguarda la tutela e la valorizzazione di sei importanti siti archeologici ogliastrini. Fanno parte del finanziamento anche il villaggio di Ruinas ad Arzana e il nuraghe Aleri a Tertenia.

L'appalto bandito dal ministero riguarda per il momento quattro siti. Si parte con il primo intervento diviso in due lotti: uno da 144 mila euro per il servizio di progettazione per S'Ortali e su Monti a Tortolì. «Si prevede di procedere con un'estesa campagna di scavo per far emergere la complessità e l'effettiva consistenza del villaggio nuragico oltre interventi di valorizzazione del sito», si legge nel bando. Nel villaggio di Bau Nuraxi a Triei si lavorerà sul nuraghe: «di cui attualmente si intuisce la consistenza ma non si conosce la reale estensione, parzialmente indagato da parte della Soprintendenza necessita di ulteriori studi e scavo». Il secondo lotto da 107 mila euro riguarda gli studi sull'insediamento di Gennacili nel bosco Seleni. Qui è prevista «l'indagine scientifica di nuovi settori che avrà come ricaduta l'ampliamento del percorso di visita e la sua valorizzazione». Il complesso di Scerì a Ilbono vedrà opere di restauro e consolidamento del nuraghe, scavi e interventi legati alla valorizzazione e fruizione del sito».

L'affidamento dei due lotti avverrà con procedura aperta. La scadenza è il 13 marzo 2023. (f. me.)

