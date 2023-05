Gioie e dolori della vita di una novantreenne diventano un racconto 

Una storia di sofferenza ma anche di orgoglio e di riscatto quella di Marietta Podda, 93 anni di Nurallao, ospite della comunità San Saturnino di Isili che sarà inserita in un libro dell’associazione Donne al traguardo. Il racconto della vita dell’anziana è stato curato dagli ospiti della comunità e dagli operatori che hanno deciso di inviarlo al concorso per il premio Donna al traguardo dell’anno e premio Sorellanza. La storia di Podda non ha vinto ma ha ricevuto un’attenzione particolare tanto che gli organizzatori hanno deciso di inserirla comunque nella raccolta. L’anziana è nata in un periodo in cui si vivevano ancora gli strascichi della prima guerra mondiale, la povertà dominava il Sarcidano, le famiglie si dovevano arrangiare come potevano per andare avanti. Una povertà che la donna ha conosciuto molto bene ma che non le ha mai tolto il sorriso e la voglia di vivere. Racconta con orgoglio il suo passato di bambina che giocava con quello che si trovava in giro, che lavorava per guadagnare un tozzo di pane e che non amava andare a scuola. «Più volte sono stata messa in punizione», ha detto, «una volta mentre giocavano a dondolarmi con una mia compagna siamo cadute e l’insegnante ci ha cacciato. Ho pensato che se l’avessi saputo l’avrei fatto prima». E così il suo essere birichina le ha fatto vivere con spensieratezza quegli anni difficili. Se da una parte ha sofferto per la povertà con un padre lavoratore ma vittima del bere, ha sempre potuto contare sulla sua famiglia. La nonna, la madre, lo stesso padre che, nonostante il suo problema, non mancava di rispetto a nessuno di loro, hanno permesso alla piccola Marietta di trovare la sua strada. Lungo il suo percorso di vita ha trovato un altro pilastro, suo marito Francesco Cabiddu. Lui cominciò a lavorare nella bottega della nonna di Marietta questo permise ai due sposi di aprire un bar di cui ancora oggi si scorge l’insegna nella via principale di Nurallao. I due hanno così creato la loro famiglia con cinque figli cui hanno garantito lo studio ed un futuro. Lutti importanti hanno tinto di nero la sua vita, prima il marito, poi un figlio, eppure il suo racconto scorre lieve, grata per quello che ha avuto non per quello che le è stato tolto.

