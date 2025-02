gioia uri: il derby è suo 

Latte Dolce 1

Atletico Uri 2

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Barracca, Cabeccia, Pinna, Mudadu; Piredda (42’ st Pulina), Tesio (32’ st Orlando); Castro, Sorgente, Konè; Odianose. In panchina Panai, Muscas, Loru, Di Paolo, Corcione, Sanna, Pilo. Allenatore Setti.

Atletico Uri (4-3-1-2) : Bortoletto; Ravot (44’ st Dore), Rosseti, Piacente, Fadda; Animobono (16’ st Anedda), Fiorelli (48’ st Cicarevic), Melis; Scanu (24’ st Piga); Demarcus, De Cenco. In panchina Cherchi, Virdis, Tognoni, Langasco, Basciu. Allenatore Paba.

Arbitro : Ferrara di Roma.

Reti : pt 40’ Demarcus; st 2’ Sorgente (r), 41’ Ravot.

Note : ammoniti Piacente, Barracca, Tesio, Castro, Fadda, Scanu, Fiorelli, Melis; recupero 4’- 4’.

SASSARI. Un gol per tempo, a ridosso del fischio dell’arbitro, quando fa più male per l’avversario. L’Atletico Uri si aggiudica il derby e fa un importante balzo in classifica (25 punti), portandosi a -3 dalla zona playout. Affonda il Latte Dolce, che inanella la quarta sconfitta consecutiva in un inizio 2025 da horror.

La cronaca

Tesio firma il primo tiro al 6’ e manda alto dalla lunetta. Melis, un minuto dopo, tenta un drop con un giro di troppo dai 30 metri dopo un’uscita alla garibaldina di Marano. Konè si accentra e premia, con un filtrante, il taglio di Odianose ma Bortolotto è attento. Dal 15’ al 34 azioni quasi fotocopiate per le dinamiche (scarico dal fondo per la conclusione dentro l’area), sperperate da De Cenco (15’ e 26’), Odianose (32’) e Fiorelli (34’). Al 35’ nuova fuga di Konè, sull’out di sinistra ed altro assist per il mancino ad incrociare di Castro, deviato. Scocca il 40’ e sblocca la gara l’Atletico Uri: Ravot, dagli sviluppi di un corner, crossa col contagiri per l’inzuccata di Demarcus.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, rigore concesso al Latte Dolce (1’) per un fallo di mano di Rosetti su una bordata di Sorgente che calcia e segna. Al 6’ ennesima sgasata di Konè sciupata da Castro (tiro strozzato). Marano provvidenziale in due occasioni: all’8’, con un colpo di reni, toglie dall’incrocio un tiro a giro di De Cenco; al 17’ mura una staffilata di collo di Demarcus. Al 41’ Piga sguscia, manda al traversone Ravot, una zampata a vuoto di De Cenco sorprende Marano ed il pallone s’insacca.

