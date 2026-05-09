Gioia Torres: batte il Bra, salvezza vicina 

Bra 0

Torres 1

Bra (3-5-2) : Renzetti; De Santis, Fiordaliso (1’ st Pretato), Sganzerla; Lia (37’ st Maressa), Lionetti, Brambilla (28' st Scapin), La Marca (28’ st Campedelli), Milani; Sinani, Baldini (37’ st Capac). In panchina Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Tuzza, Akammadu, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Fioccardi. Allenatore Nisticò.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Di Stefano (39’ st Luciani), Sala; Sorrentino (34’ st Lunghi). In panchina Marano, Sotgiu, Masala, Diakite, Idda, Fabriani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Mastrodomenico di Matera.

Rete : pt 29’ Di Stefano.

Note : ammoniti Baldini, Zecca, Sganzerla; spettatori 600 (259 ospiti).

Sestri Levante. Si mette in discesa il rettilineo che porta alla salvezza. La Torres fa il colpaccio sul campo del Bra (a Sestri Levante) grazie alla punta Di Stefano, arrivato alla decima rete stagionale. Significa che la squadra rossoblù sabato al “Vanni Sanna” avrà ben tre risultati possibili per restare in Serie C: vittoria, pareggio o sconfitta con una rete di scarto. A parità di risultato e reti infatti Mastinu e compagni beneficeranno della migliore posizione in classifica a fine campionato.

Partita non bellissima, giocata con testa e attenzione dalla formazione di Greco. Il Bra è partito forte ha pure segnato al 12’ ma la rete di Sinani (sempre in gol contro la Torres) è stata annullata per fuorigioco. Il gol della punta Di Stefano è stato abbastanza improvviso e ha dato un duro colpo psicologico ai piemontesi, che hanno avuto possesso palla e aggressività ma a conti fatti hanno creato più situazioni pericolose che tiri insidiosi, anche perché i sassaresi hanno saputo soffrire in fase di non possesso e il portiere Zaccagno si è sempre fatto trovare pronto.

La cronaca

Al 5’ da sinistra Sinani per Baldini: tiro angolato basso che Zaccagno blocca in due tempi. Il Bra segna al 12’ su una palla che rimbalza in area e sulla quale si avventa Sinani la cui rete però è annullata per fuorigioco anche dopo il Var vero (non il parente povero Fvs usato in campionato). Primo tiro della Torres al quarto d’ora con Di Stefano che angola senza la necessaria potenza. La squadra sassarese passa a sorpresa: al 29’ Sala serve Liviero a sinistra, cross perfetto dal fondo per Di Stefano che in area piccola è solo e appoggia in porta. Sorrentino realizza il 2-0 nel recupero grazie al dai e vai con lo scatenato Di Stefano ma anche in questo caso la rete viene annullata per fuorigioco. Conferma il Var.

In apertura di ripresa Liviero sguscia in area a sinistra e mette in mezzo per Zecca, la cui deviazione sottoporta viene ammortizzata da un difensore e il portiere blocca. Occasione piemontese al 63’ con Lionetti che prova ad allungare la gamba sul passaggio di Milani ma non riesce a inquadrare la porta.

Bra pericoloso su angolo, con torre di Sganzerla e palla che rimbalza in area piccola, ma la difesa sassarese allontana. Al 73’ magia dalla trequarti sinistra di Di Stefano che gira un pallonetto quasi senza guardare: la palla finisce sulla parte superiore della traversa. Al 75’ Zaccagno è tempestivo nella chiusura di Campedelli in area piccola. Nel finale più ansia che brividi.

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