Gioia Torres all’ultimo respiro: è un pari che vale oro 

Gubbio 2

Torres 2

Gubbio (3-4-2-1) : Greco; Portanova, Signorini (16’ st Redolfi), Bonini; Morelli (6’ st Corsinelli), Bulevardi (30’ st Vitale), Rosaia, Nicolao; Arena, Vazquez (30’ st Arras); Di Stefano (6’ st Spina). In panchina Di Gennaro, Semeraro, Tazzer, Corsinelli. Allenatore Braglia.

Torres (4-4-2) : Garau; Fabriani, Dametto, Carminati, Liviero (24’ st Lora); Saporiti (35’ st Lisai), Urso, Masala (24’ st Scappini), Ruocco; Diakite, Scotto (36’ pt Heinz). In panchina Carboni, Antonelli, Girgi, Omoregbe, Gianola, Bonavolonta, Campagna, Tesio. Allenatore Greco.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Reti : pt 2’ e 19’ Di Stefano, 11’ Diakite; st 46’ Lisai.

Note : espulso Carminati al 32’ pt per doppia ammonizione. Ammoniti Morelli, Urso, Rosaia, Lora, Heinz.

Gubbio. Un pareggio ottenuto in inferiorità numerica e nel recupero, che solitamente ha riservato amarezze. La Torres esce da Gubbio con un 2-2 pesantissimo. Non definitivo purtroppo, perché l’Alessandria nel finale ribalta e vince a Montevarchi portandosi a -2 dalla squadra di Greco. Ma il vantaggio dei rossoblù nei confronti diretti coi piemontesi (pareggio esterno e vittoria in casa) fa sì che per festeggiare basti il pari nell’ultima giornata al “Vanni Sanna” con la Fermana.

La cronaca

Al centro della difesa non c’è Antonelli (problema fisico) ma Carminati, mentre Liviero fa il terzino sinistro al posto dello squalificato Pinna. Pronti via, Arena sfugge sulla sua destra a Liviero e mette in mezzo: per Di Stefano una rete facile facile. La squadra sassarese reagisce: corner battuto da Urso (11’) e Diakite incorna per il pareggio e la decima rete personale. Al 19’ Arena scappa ancora a Liviero e mette in mezzo dove in rovesciata Di Stefano raddoppia. La Torres pareggia al 23’ su punizione di Urso e incornata di Dametto, ma l’arbitro annulla per un fallo a centro area. Alla mezzora Masala in area conclude sul portiere. Al 32’ Carminati, già ammonito, commette il fallo che gli costa l’espulsione. La ripresa inizia col braccio di Bonini su punizione di Urso che l’arbitro non vede. La Torres assedia il Gubbio: al 91’ torre di Diakite per Scappini il cui tiro-cross è intercettato da Lisai che pareggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata