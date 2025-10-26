Gioia Tharros, ko torres e uri 

Un successo e due sconfitte per le sarde impegnate in Serie C. Prima affermazione per la Tharros. Sconfitte invece per Torres e Atletico Uri. Intanto è cominciata l’Eccellenza, con tante reti nel primo turno di campionato in attesa dei due posticipi.

Il sorriso

Il primo successo stagionale della Tharros targata Giuseppe Diana si materializza alla terza giornata sul campo della Solbiatese Azalee. Decide una gara sofferta la rete di Figus nel primo tempo. Il vantaggio regge fino al termine del match, nonostante l’inferiorità numerica delle oristanesi per gran parte della ripresa.

Una buona prova non basta invece alla Torres di Emanuele Riu per uscire indenne dalla sfida interna contro il Lesmo. Le rossoblù, nonostante il vantaggio iniziale di Billi, hanno patito l’uno-due immediato e repentino delle ospiti che riescono a imporsi 2-1. Pesante il 5-1 subito infine dall’Atletico Uri in trasferta con la capolista Caronnese. Il momentaneo 1-1 di Pitittu illude le giallorosse, che capitolano nella ripresa.

Partenza col botto

Con i tre anticipi disputati sabato è partita l’Eccellenza ed è stato un debutto esaltante per Maracalagonis e Porto Rotondo. La squadra di Marcello Salis piega la Pgs Audax Frutti d’Oro con una quaterna confezionata dalle doppiette di Mallus e Tului, che indirizzano la partita già nel primo tempo. Debutto da incorniciare anche per il Porto Rotondo: nella inedita sfida tra matricole con l’Fc Simaxis si mette in mostra la bomber Sau, autrice di una tripletta. Arrotondano il bottino della squadra allenata da Fabrizio Fermanelli le marcature di Fois, Saportito e Filigheddu. Per le padrone di casa la rete della bandiera è di Congiu (su rigore), la prima delle Foxies nelle competizioni femminili. Si risolve con un pareggio la gara tra la Gioventù Assemini e il Castello Cagliari: Podda e Demuro firmano l’1-1. Parte con un rotondo successo per 9-0 la Real Sun Service ieri contro la debuttante Fc Alghero. In evidenza Palmas (tris), Zucca, Tola, Sanna, Marrone e Pinna. Un’autorete ha ulteriormente incrementato il bottino finale. Domani alle 17 si sfidano Tortolì e Atletico Uri, mentre bisognerà attendere il 4 novembre per assistere all’esordio (casalingo) della Marzio Lepri Torres contro il Caprera, altro posticipo della prima giornata.

