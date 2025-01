gioia san teodoro il Villasimius cade 

San Teodoro 2

Villasimius 1

San Teodoro (3-5-1-1) : L. Melis; Satta, Mannoni (1’ st Giagheddu), Pandiani; Mauro, Mastromarino (17’ st Pirina), Gallo, S. Saggia, Di Nardo (17’ st M. Melis); Pala (1’ st Santoro); Ruzzittu (43’ st A. Saggia). In panchina Deiana, Muzzu, Mulas, Putzu. Allenatore Malu.

Villasimius (4-3-3) : Arrus; Ganzerli, Fernandez, Magnin, Zedda; Arnaudo, L. Melis, Valentini (24’ Pucinelli); Miranda, Oli Oro, Floris (30’ st Ragucci). In panchina Gonzalez, Mastino, Vitale, Marci, Igene, Beugre, Argiolas. Allenatore Manunza.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : nel primo tempo 26’ Valentini; nel secondo tempo 23’ (r) Ruzzittu, 36’ Pirina.

Note : ammoniti Floris, Satta, Gallo, Arrus, Arnaudo; espulso Fernandez; angoli 4-1; recupero 2’pt-5’st.

SAN TEODORO. Un Ruzzittu in splendida forma trascina il San Teodoro alla vittoria 2 a 1 su rimonta contro il Villasimius. Per gli ospiti il match non comincia benissimo. L’avvio del Villasimius è contratto, l’undici di Manunza subisce le folate dei padroni di casa. Eppure alla prima occasione passano a condurre gli ospiti con una conclusione da fuori area di Valentini.

L’espulsione diretta di Fernandez al 12’ della ripresa da il via all’operazione rimonta del San Teodoro. Ruzzittu al 23’ trasforma il rigore conquistato da Santoro e, al 36’, serve l’assist perfetto a Pirina per il gol che regala una preziosa vittoria ai galluresi.

