Al Borucca.
23 novembre 2025 alle 00:37

Gioia per la Ferrini, Buddusò al tappeto 

Buddusò 0

Ferrini Cagliari 1

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Ortis, Barilari, Cordoba, Usman (23’ st Balde), Gomis, Etho (25’ st Castelnobile), Mane, Sambiagio, Gassama, Uleri (23’ st Sergio). In panchina Sanna, Fideli, Devaddis, Marrone, Nieddu. Allenatore Terrosu.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Celli, Lecca (20’ st Floris), Zedda, Corda, Vitale, Mate, Simongini, Melis, Boi, Vinci, Piras. In panchina Matta, Mudu, Corona, Arisci, Avaro, Fanni, Manca. Allenatore Manunza.

Arbitro : L’Erario di Formia.

Rete : st 21’ Piras.

Buddusò. Colpaccio della Ferrini Cagliari, che grazie a un gol di rapina segnato da Piras al 21’ del secondo tempo viola il Borucca di Buddusò dopo 30 mesi di imbattibilità e lascia l’ultimo posto in classifica. Successo legittimo e meritato degli ospiti.

I biancocelesti, che lamentano molte assenze per squalifiche e infortuni, sbagliano l’approccio della gara e attaccano in modo disordinato prestando il fianco ai pungenti contropiede degli avversari, con l’imprendibile Vinci che ha fatto a fette la retroguardia locale.

Il primo tempo è servito ad entrambe le compagini per studiarsi a vicenda. Nella ripresa cagliaritani più aggressivi e padroni di casa in affanno. Così al 21’ Piras rompe gli equilibri e porta in vantaggio la Ferrini. I ragazzi del tecnico Terrosu nonostante l’ingresso del capocannoniere Balde non riescono a recuperare e dopo 2 anni e mezzo perdono la loro imbattibilità casalinga.

