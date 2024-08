«Gioia, libertà e classe media» 

Chicago. Lo ha provato per intero, con tanto di monitor, almeno tre volte, in tre città diverse. Per Kama Harris, quello di Chicago – parla quando in Italia comincia ad albeggiare – è il discorso della vita. Ci provò anche nel 2020, ma i democratici scelsero Joe Biden. Adesso, a settantacinque giorni dal voto, la vice presidente spiega perché accetta la nomination a commander-in-chief e quale America vuole. Lei, prima donna nera e sud-asiatica nella storia degli Stati Uniti.

I punti chiave

L’ex procuratrice della California si gioca il tutto per tutto. Per questo ha costruito l’intervento intorno ai temi a lei più cari. Intanto la sua storia di figlia di immigrati della classe media, quindi la sua carriera nei palazzi di giustizia e la sua visione di gioia e speranza in contrasto con l'oscurantismo e le divisioni di Donald Trump. A Chicago il tema è “For our Future (per il nostro futuro), che include la rivendicazione del patriottismo come valore dei democratici e non solo appannaggio di un certo estremismo di destra. Spazio anche all’immigrazione e alla guerra a Gaza, altra nota dolente dell'amministrazione Biden, sulla quale finora Harris non si è sbilanciata.

Lavoro di squadra

Dietro il discorso di Harris c’è Adam Frankel, ex speech writer di Barack Obama e ora stretto consigliere della vicepresidente uscente. Ma persone informate riferiscono che Kamala ha rivisto il discorso riga per riga dando il suo contributo e modificandolo. Ieri l’ha provato a Chicago, nell'albergo in cui alloggia, il Park Hyatt hotel. Prima ha fatto le prove all'Howard University di Washington, il più prestigioso college per neri d'America, e in Arizona, durante la sua prima visita nello Stato in bilico. Ad accompagnare l’ex procuratrice, nel giorno del suo decimo anniversario di matrimonio, anche il marito Doug Emhoff che l’ha chiamata la «guerriera gioiosa».

Verso il voto

La corsa alla Corsa Bianca è breve ma intensa. Negli ultimi sondaggi Harris supera Trump di tre o quattro punti e ha persino riconquistato posizioni negli Stati cruciali e in bilico come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Se vuole sconfiggere il tycoon, tuttavia, deve riuscire nel difficile compito di presentarsi come una leader nuova, nonostante faccia parte di dell'amministrazione uscente e, allo stesso tempo, contrastare l'immagine di «pericolosa estremista», bollino che Trump e il vice Jd Vance stanno cercando ad affibbiarle.

