Gioia Latte Dolce contro il Budoni 

Latte Dolce 1

Budoni 0

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni; Salaris (1’ st Aru, 24’ st Marras), Cabeccia, Russu, Canu; Piga, Orlando; Grassi, Kaio Piassi (14’ st Saba), Muscas (15’ st Faye); Scognamillo (41’ st Patacchiola). In panchina Congiunti, Pireddu, Piredda, Di Paolo. Allenatore Giorico.

Budoni (4-4-2) : Marano; De Paola (33’ st Bammacaro), Casale, Barboza, Iodice; D'Amico (1’ st Stefanoni), Ortenzi (14’ st Spano), Toskic (14’ st Basualdo) Lancioni; Leveh, Quintero (1' st Imoh). In panchina Ammirati, Mauriello, Farris, Sebastien. Allenatore Castricato.

Arbitro : Benevelli di Modena.

Rete : 4’ pt Kaio Piassi.

Note : espulso al 4’ st il tecnico Castricato. Ammoniti Salaris, Canu, Grassi, Saba, Barboza. Recupero 1’ pt-6’ st.

Sassari. Tanto sofferta quanto preziosa la vittoria del Latte Dolce che batte in casa 1-0 il Budoni. La squadra sassarese si allontana dai playout, dove rimane invischiata la formazione gallurese. Una sorta di vendetta sportiva dopo la sconfitta dell’andata per 2-1.

Sotto la pioggia battente (ottimo il fondo sintetico) le due antagoniste si sono date subito battaglia: al 3’ fuga a sinistra dell’ottimo Lancioni che però angola troppo la conclusione. Un minuto dopo Grassi da destra serve in profondità a sinistra Kaio Piassi che in area non sbaglia e sigla il vantaggio tornando al gol dopo ben undici mesi di astinenza. La partita si addormenta per risvegliarsi nel finale quando il Budoni lancia bene Quintero che in area tira, ma il portiere Carboni esce tempestivamente deviando col corpo. Prima del riposo un traversone basso di Lancioni trova la deviazione un po’ rischiosa di Cabeccia che comunque evita guai peggiori.

Secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti si impossessano del centrocampo e giocano costantemente nella metà campo sassarese. Il Latte Dolce invece cede troppo campo e non riesce quasi mai a costruire. Subito l’incornata di Lancioni (che gioca anche a destra per poi ritornare sulla fascia sinistra) e la bella risposta di un attento Carboni. Dopo 4 minuti espulsione per proteste del tecnico Castricato che sostituiva Petrone. Al 52’ è Imoh a sprecare da due metri l’occasione per il pareggio. Al 58’ il tiro di Lancioni viene respinto coi pugni dal portiere, ne nasce un contropiede due contro uno ma Canu si attarda e spreca l’assist di Kaio Piassi consentendo il rientro dei difensori. Al 60’ incornata di Imoh da ottima posizione e ancora prodigio di Carboni.

All’82’ contropiede del Latte Dolce con il neo entrato Marras che da destra calcia bene, il portiere devia e Orlando segna ma la rete viene annullata per un fuorigioco assai dubbio. Nel finale è un assedio ma i galluresi non riescono a superare la guardia di Carboni e l’inserimento di un difensore (Patacchiola) per una punta (Scognamillo) consente ai biancocelesti di casa di fare massa dentro l’area.

