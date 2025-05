Gioia ha dovuto lasciare la sua famiglia 

La storia di Gioia si è complicata qualche mese fa, quando lei (foto in alto a destra) e la sua gemellina Liya si sono dovute separare dalla loro famiglia e sono state accompagnate al canile. Hanno cinque anni, sono di taglia media e aspettano che qualcuno le adotti. Per informazioni scrivere al 3385487889. Nella foto accanto (in alto a sinistra) c’è Bulletta, una cagnolina che vive nel rifugio di Gonnosfanadiga. Contatti al 3486995817. Quattro cuccioli di taglia media sono stati abbandonati (e fortunatamente salvati) sulla Statale 554 (uno è nella foto in basso a destra): sono di taglia media e cercano una famiglia. Per conoscerli c’è il numero 3408607530.

In basso a sinistra, infine, ci sono due splendidi micini già pronti per l’adozione. Vivono nella zona di Cagliari e per saperne di più si può contattare il 3921823849.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica è possibile inviare una mail all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

