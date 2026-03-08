Gioia Ferrini, il sant’elena sprofonda 

Ferrini Cagliari 2

Sant’Elena 0

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Vitale (1’ st Zedda), Boi, Piras, Corda, Melis, Pedro (42’ pt Arangino), Argiolas (14’ st Piroddi), Vinci (38’ st Rinino), Tiesse (14’ st Arisci). In panchina Celli, Podda, Capitta, Corona. Allenatore Manunza.

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Boi (29’ st Giancarli), Minerba, Pitzalis (42’ st Paci), Cogoni (44’ st Coiana), D’Agostino, Angiargia, Thiam, Iesu (41’ st Argiolas), Tocco, Ragatzu. In panchina Casula, M. Mascia, Diouf, R. Mascia, Piras. Allenatore Rinino.

Arbitro : Beretta di Bergamo.

Reti : st 16’ Vinci, 36’ Corda (r).

Al Polese la Ferrini conquista tre punti d’oro nello scontro salvezza contro il Sant’Elena. Partono bene gli ospiti, che all’11’ vanno vicini al gol con una splendida conclusione da centrocampo di Iesi, che sfiora l’incrocio. Poco dopo Ragatzu si invola a tu per tu contro Arras ma conclude clamorosamente alto.Al 25’ si vedono in avanti i padroni di casa, che alla prima occasione sfiorano il vantaggio con un cross deviato di Melis che inganna Sanna, ma la difesa respinge. La Ferrini prende in mano il gioco e crea diverse occasioni da gol. La prima al 33’ con un tiro a giro di Vinci respinto da Sanna, sulla cui ribattuta si avventa Argiolas, che serve Tiesse ma quest’ultimo manca la deviazione vincente. Due minuti dopo è ancora Argiolas a sfondare sulla destra e a crossare basso per Melis, che colpisce a botta sicura, ma Pitzalis salva sulla linea a portiere battuto.

Le reti nella ripresa

Nel secondo tempo gli uomini di Manunza spingono sull’acceleratore e dopo appena 5’ Sanna compie un autentico miracolo su una splendida conclusione di Vinci, deviando la palla sul palo. Al 16’, però, l’estremo difensore quartese non può nulla sul preciso tiro a giro dello stesso Vinci, che si insacca sotto l’incrocio. Il Sant’Elena reagisce e alla mezz’ora sfiora il pari con Pitzalis che, da dentro l’area, spreca una clamorosa occasione da gol. Cinque minuti dopo sono ancora i ragazzi di Rinino a rendersi pericolosi su corner, ma Piras salva sulla linea. Sul capovolgimento di fronte Giancarli atterra Arisci in area: rigore ed espulsione. Si incarica della battuta Corda, che spiazza Sanna e chiude la partita. Vittoria pesantissima per la Ferrini, che aggancia la zona playout, mentre è notte fonda per il Sant’Elena, sempre più fanalino di coda.

