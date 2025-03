Gioia budoni: promosso in D dopo un anno 

Villasimius 0

Budoni 1

Villasimius (4-2-3-1) : Gonzales, Zedda (34’ st Mastino), Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo (37’ st Marci), Argiolas, Melis (32’ st Valentini), Oli Oro (1’ st Igene), Pucinelli, Beugre. In panchina Sanna, Ganzerli, Fernandez, Ghiani, Floris. Allenatore Manunza.

Budoni (4-3-3) : Forzati, La Rosa, Raimo, Farris, Esposito, Spano (19’ st Veneroso), Bringas, Barboza, Tapparello (32’ st Cappai), Teliz (47’ st Stefanoni), Tokic (34’ st Hundt). In panchina Moscaritolo, Iacob, Scioni, Piassi, Cannas. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : nel primo tempo 22’ Tapparello.

Note : ammonito Arnaudo; angoli 1-4 per il Budoni; recupero 1’ pt e 4’ st.

Villasimius. Dopo appena una stagione il Budoni si riprende la Serie D. La squadra di Raffaele Cerbone conquista i tre punti a Villasimius assicurandosi con gran merito il salto di categoria a due giornate dalla fine. I bianchi si sono imposti in un torneo di altissimo livello. Èla seconda volta che vincono l’Eccellenza (la prima nel 2007/2008). Nel 2016/2017 erano stati promossi con i playoff. Ottima la prova del Villasimius che avrebbe meritato il pari.

Primo tempo

Al 14’ Teliz dal vertice destro mette palla in mezzo, Gonzalez smanaccia, la palla carambola su un difensore e finisce sui piedi di La Rosa che spara alto. Al 15’ Oli Oro da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. Al 22’ ospiti avanti: lunga rimessa laterale di Barboza dalla destra, Teliz spizza di testa, Tapparello, sul secondo palo, indisturbato, sempre di testa spinge la palla nel sacco. Al 26’ Argiolas si libera di Farris e da 20 metri calcia a fil di palo. Al 35’ conclusione al volo di Tapparello dall’interno dell’area, la palla finisce di poco a lato. Al 37’ i padroni di casa recriminano per un rigore per un fallo su Arnaudo. Al 44’ Tokic dal limite dell’area calcia alto.

Ripresa

Al 7’ cross dalla sinistra di Raimo per Tapparello che sfiora traversa. Al 22’ Beugrè s’invola sulla destra e serve Argiolas che dall’altezza del dischetto calcia a lato. Al 25’ annullata una rete a Igene per fuorigioco. Felicissimo a fine gara il patron del Budoni, Giovanni Sanna. «Campionato difficile vinto con merito. Il segreto? Il gruppo, mister e giocatori, bravi e grandi uomini, la società e i tifosi». E annuncia: «Cerbone sarà confermato».

RIPRODUZIONE RISERVATA