Giogiò, 20 anni al killer minorenne 

NAPOLI. È stato condannato a 20 anni di carcere il 17enne che il 31 agosto uccise con tre colpi di pistola il musicista di 24 anni Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, in Piazza Municipio, a Napoli, dopo un diverbio per il parcheggio di un motorino.

«Faremo appello»

Il Tribunale dei minori ha accolto la richiesta del pm Francesco Regine, il massimo della condanna possibile per un minorenne processato con rito abbreviato. Un verdetto definito «una pagina di storia» dalla madre del ragazzo ucciso, Daniela Di Maggio, che aveva gridato in lacrime il suo dolore alle massime cariche dello Stato, da Mattarella a Meloni, ma anche dal palco di Sanremo. Daniela è uscita dal tribunale commossa: «Tutta Napoli e tutta Italia volevano questa sentenza. Ora mi aspetto che i minori non escano più in strada con i coltelli, con i tirapugni e con le pistole, sentendosi impunibili. Abbiamo scritto una rivoluzione con Giogiò, che adesso aiuterà gli altri». «Ci aspettavamo una condanna meno dura - ha detto Davide Piccirillo, legale dell’imputato - visto che il ragazzo ha mostrato segni di ravvedimento. Attendiamo le motivazioni e poi presenteremo appello».

Tensione dopo il verdetto

Fuori dal Tribunale si sono vissuti momenti di tensione. Amici e parenti di Giogiò hanno festeggiato la sentenza ma poco dopo, trattenuto da un cordone di polizia, un gruppetto di parenti del condannato ha inveito contro di loro, con gesti di minaccia. La madre del ragazzo è stata netta: «Oggi il padre del killer ha sfidato gli amici di mio figlio con aria da boss. Non mi intimoriscono, sono becere persone che non contano niente».

«Quale pentimento?»

Dal giorno del delitto Daniela Di Maggio invoca una revisione della punibilità dei minorenni, chiedendo che la pena per i delitti particolarmente efferati sia equiparata a quella degli adulti. «Ma quale pentimento? Mi sfidava pure in aula – ha detto - col doppio taglio, tutto tirato a lustro, sta benissimo, mentre una comunità intera, io, mio marito, mia figlia, gli amici di Giogiò e i miei parenti stiamo tutti uccisi. Se fosse stato un adulto 18enne io avrei chiesto l'ergastolo, perché questo è un omicidio volontario da ergastolo». «È sicuramente stata fatta giustizia, ma questo non ci restituisce Giogiò e non risana una ferita che è ancora viva nella città», commenta il sindaco Gaetano Manfredi.

