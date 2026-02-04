VaiOnline
Bosa.
05 febbraio 2026 alle 00:32

Giogia Laldagiolu apre su Carrasegare ‘Osincu 

Al via oggi uno dei carnevali più irriverenti e identitari della Sardegna. Si celebra infatti "Giogia Laldagiolu", il tradizionale giovedì grasso che apre ufficialmente Carrasegare ’Osincu 2026.

Una festa popolare unica nel suo genere, scanzonata e profondamente legata alla spontaneità, dove gruppi mascherati girano per le vie con strumenti improvvisati, coperchi, pentole, dando vita a un rito antico che ancora oggi conserva tutta la sua forza simbolica.

La sfilata (partenza ore 10 da piazza Zanetti) è un’esplosione di rumore, ironia e libertà che coinvolge tutte le generazioni e segna l’inizio delle settimane di festa. L’atmosfera del Carrasegare proseguirà sabato 7 dalle 16 nel centro storico con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, altro appuntamento atteso.

Sempre sabato ma alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale, sarà presentata ufficialmente la kermesse carnevalesca. Interverranno il sindaco Alfonso Marras, l’assessore al Turismo e Attività produttive Marco Francesco Mannu, il presidente dell’associazione culturale Karrasegare ’Osinku, Giampietro Deriu, insieme al direttivo, e la consulente dell’assessorato regionale al Turismo Rossana Podda.

Un appuntamento importante che svelerà nel dettaglio il cartellone. ( s.c. )

