Giogia Laldaggiolu invade il centro 

Giogia Laldaggiolu ha riscaldato un giorno di freddo pungente, nonostante il cielo privo di nubi. Si è scatenata dalla mattina e fino a notte la voglia di far festa dei bosani, dopo gli anni in cui la pandemia aveva impedito gli assembramenti. Laldaggiolu, appuntamento peculiare de su Carrasegare Osincu, ha portato in piazza gruppi di maschere di tutte le età. Festa "musicale", in cui le maschere, semplicemente vestite, hanno suona o improvvisati strumenti, cantando a trallallera e chiede ndo a i passanti e bussando alle porte di case e negozi un contributo mangereccio per il Carnevale. Un tempo ci si aggirava per la città con uno spiedo su cui si infilzavano il lardo, la salsiccia o la carne che si riceveva in dono. Laldaggiolu ha anticipato la sarabanda del Giovedì Grasso che vedrà la cittadina invasa dalla grande sfilata, di cui saranno protagonisti gli alunni dell e scuole di Bosa e della Planargia.